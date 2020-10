TikTok, Instagram und Co. – Was Eltern wissen sollten

Kreis Gütersloh. Ein Leben ohne Smartphone? Für viele unvorstellbar. Soziale Medien gewinnen zunehmend an Bedeutung und für Jugendliche sind sie ein fester Bestandteil im Alltag. TikTok, Instagram und YouTube sind nur drei von zahlreichen Netzwerken, über die man kommunizieren und sich austauschen kann. Als Eltern den Überblick über die verschiedenen Medien und deren potentiellen Risiken zu behalten, fällt da nicht immer leicht. Das Medienzentrum des Kreises Gütersloh lädt deshalb zu einem Online-Elternabend zur Mediennutzung von Jugendlichen in der fünften und sechsten Klasse ein. Dieser findet am Dienstag, 17. November, um 20 Uhr statt und kann von zu Hause aus verfolgt werden. Benötigt wird lediglich ein Internetzugang sowie ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone.