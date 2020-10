Themenführung : Die Reformation in Minden

Sonntag 25.10.2020 um 15:00 Uhr – Die Reformation in Minden

Minden Am Sonntag, 25. Oktober 2020 findet um 15 Uhr die Themenführung zur Reformation in Minden statt. Sie erfahren, welche wichtigen Persönlichkeiten neben Martin Luther die treibenden Kräfte der Reformation in Minden waren, was die erste evangelische Kirchenordnung einer westfälischen Stadt besagte und was in dieser Zeit in Minden außerdem maßgeblich verändert und erneuert wurde. Die Führung mit unserem Gästeführer Norbert Ellermann dauert ca. 90 Minuten und kostet 5,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist vor dem Dom, Kleiner Domhof.

Die Führung findet unter den aktuellen Abstands- und Hygienestandards statt. Daher ist eine Anmeldung unter Angaben der persönlichen Daten bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 notwendig. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de in der Rubrik Führungen erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung bekommen Sie bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63,

E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.