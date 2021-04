Testkits für Kitas und Kindertagespflege auf jeden Fall ab Montag verfügbar

Gütersloh. Das Land NRW hat heute ein „umfassendes Testangebot“ auch für Kinder und Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung sowie der Kindertagespflege angekündigt. Getestet werden soll per Selbsttest auf freiwilliger Basis zu Hause durch die Eltern. Die Selbsttests sollen laut Information des Landes ab Montag, 12. April, über die Träger und Jugendämter an die Einrichtungen verteilt werden.

Da das zuständige Ministerium darauf verwiesen hat, dass Tests in ausreichender Menge bestellt, aber zeitliche Verzögerungen nicht ausgeschlossen sind, hat die Stadt Gütersloh ihrerseits sichergestellt, dass in den städtischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen am Montag zwei Tests pro Person zur Verfügung stehen, so dass die erste Woche auf jeden Fall überbrückt werden kann.