Ausstellung „Und morgen? Mode und Medienkunst“ eröffnet im HSBI-Satellit in der Wissenswerkstadt

Studierende des Fachbereichs Gestaltung suchen nach der Mode der Zukunft

Bielefeld (hsbi). Wie werden wir in Zukunft leben? Wird die Menschheit ihre existenziellen Fragen des Klimawandels und sozialer Gerechtigkeit gelöst haben oder verdrängen? Welche Kleidung werden wir tragen und welche Materialien und Technologien prägen dann unseren Alltag?

Vom 20. Mai bis 21. Juni suchen Studierende des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Bielefeld (HSBI) Antworten auf diese und andere Fragen in einer neuen Ausstellung im Galerieraum HSBI-Satellit in der Wissenswerkstadt. Ausgangspunkt der acht Arbeiten von „Und morgen?“ sind die vom Kulturtheoretiker Walter Benjamin „geheime Flaggensignale“ genannten Anzeichen der Zukunft in der Gegenwart: welche gegenwärtigen Verhaltensweisen, Modetrends oder Technologien verweisen schon heute auf das Morgen?

Diese heimlichen Zeichen verarbeiten die acht Masterstudierenden in Zukunftsentwürfen für Mode, die auf eine Welt des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und -verschwendung reagiert.

Die Ausstellung ist Teil des Symposiums „Wandel gestalten – anders und gut“ vom Fachbereich Gestaltung der HSBI am 21. und 22. Mai 2025 (Programm: www.wandel-gestalten.hsbi.de).

Auf einen Blick



Was: Ausstellung „Und morgen? Mode und Medienkunst“

Wann: Eröffnung: 20.05.2025, 18:00 Uhr;

21.05.2025 – 21.06.2025, jeweils 10:00 – 18:00 Uhr;

Wo: Galerieraum HSBI-Satellit, Wissenswerkstadt Bielefeld; Wilhelmstr. 3, 33602 Bielefeld

Weitere Informationen unter: www.hsbi.de/gestaltung/satellit