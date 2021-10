Streik beim Faethe Labor Paderborn geht in die dritte Woche

Gewerkschaft NGG fordert höhere Löhne. Arbeitsniederlegung geht weiter

Detmold/Paderborn. Ab dem 04.10.2021 rief die Gewerkschaft NGG die Beschäftigten beim Faethe Labor weiter zum Streik auf. Von der Unternehmensseite gibt es weiterhin keine Reaktion. „Es scheint so, als wolle man den Tarifkonflikt einfach aussitzen“, kommentiert Thorsten Kleile, Geschäftsführer der NGG Region Detmold-Paderborn, die Fortsetzung des Streiks.

Die Areitsniederlegung begann am 20.09.2021 und hält weiter an. Die Beschäftigten des Faethe Labors fordern eine Coronaprämie sowie einen Bruttostundenlohn i. H. v. 16,50 €. Bisher werden 13,50 € gezahlt. Der Flächentariflohn liegt seit Juni 2021 in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in NRW bei knapp unter 18,50 € brutto. Mit dem geforderten Stundenlohn bei Faethe soll ein höherer Einstiegslohn erreicht werden. Dieser soll dann als solide Grundlage für die zuküftige Entwicklung dienen. Ebenfalls sollen tarifliche Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden.

„Die Menschen werden Jahr für Jahr weiter von tariflichen Entgelten abgekoppelt. Dies erschwert bei steigenden Lebenshaltungskosten und steigenden Tariflöhnen logischerweise die gesellschaftliche Teilhabe am Leben. Wir werden die Geschäftsführung von Faethe Labor aber auch die der Firma Stute sowie die Familie Stute in einem offnen Brief auffrodern über diese Tatsache nachzudenken. Schließlich muss man sich in die Beschäftigten bei Faethe Labor hineinversetzen. Sie werden offenbar bei Lohnerhöhungen einfach links liegen gelassen. Wir haben unsere Verhandlungsbereitschaft wiederholt angeboten. Weitere Streikmaßnahmen ab dem 11.10.2021 sind hierbei auch nicht ausgeschlossen“, ergänzt Kleile.

Die Streikatkionen werden ab Montagmorgen fortgesetzt. Über Besucher und Solidaritätsbekinden vor Ort freuen sich die Streikenden.