Stehender Beifall für scheidende Ratsmitglieder

Paderborn . Stehender Beifall für die Ratsmitglieder, die ab 1. November dem neuen Paderborner Rat nicht mehr angehören. Bürgermeister Michael Dreier hatte in der jüngsten Ratssitzung am Donnerstagabend am Schützenplatz namentlich alle ausscheidenden Ratsmitglieder genannt und ihnen für ihr großes Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gedankt. „Wir haben in den letzten sechs Jahr sehr viel für unsere Stadt erreicht. Das ist auch Ihrem großen Einsatz zu verdanken“, lobte der Bürgermeister. Er lud die Ratsmitglieder, die den Rat verlassen, zu einer Feierstunde ins Rathaus ein, sofern das die aktuellen Corona-Geschehnisse zulassen.

Der Dank von Michael Dreier ging an: Sabine Angenendt, Burkhard Aubke, Holger Budde, Ayhan Demir, Wilhelm Dohms, Ulrike Heinemann, Dr. Luise Heumüller, Arndt Heuvel, Alexander Jacobs, Christoph Kahmen, Johannes Knaup, Manfred Krugmann, Alois Lienen, Rainer Lummer, Verena Lütke-Verspohl, Markus Müller, Parviz Nasiry, Michael Pavlicic, Ralf Pirsig, Christoph Quasten, Karin Schnauß, Heike Schnitz-Vossebein, Susanne Schüssler, Stefan Schwan, Dr. Regina Sprenger, Kurt Heinrich Sprenkamp, Sabine Steiner, Ulrich Striegel, Sigrid Tenge-Erb, Dr. Benedikta Teppe, Christina Vetter, Norbert Vossebein und Burkhard Wilmes.