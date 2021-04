Statement zur Auswahl der Modellkommunen

Gütersloh. „Natürlich sind wir ein wenig enttäuscht, dass wir nicht unter den ‚Modellkommunen‘ sind, denn auch wir haben eine gute und fundierte Bewerbung abgeliefert,“ sagt Bürgermeister Norbert Morkes und verbindet damit den Dank an die Kollegen Matthes und Schlepphorst aus dem Verwaltungsvorstand für die Erstellung der Konzeption sowie an die Fachhochschule Bielefeld – hier insbesondere Prof. Dr. Achim Schmidtmann – für die Einbringung von interessanten Ideen. „Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass der Inzidenzwert im Kreis Stand heute knapp unter 100 und in der Stadt selbst noch über 100 liegt (Die Voraussetzung für den Modell-Start ist laut Minister Pinkwart eine 7-Tage-Inzidenz unter 100). So liegt zunächst einmal der Fokus weiter darauf, Ansteckungen zu vermeiden, die Inzidenzzahlen zu senken und das Impfprogramm konsequent durchzuführen.“

Norbert Morkes verbindet das Statement auch mit einem erneuten Appell an die Menschen in der Stadt, sich an die Vorgaben zu halten, Test- und Impfangebote wahrzunehmen. Morkes weiter: „ Unabhängig von den ‚Modellprojekten‘ werden wir auch weiterhin gemeinsam Unterstützungsmaßnahmen für Gastronomie, Einzelhandel und Kultur umsetzen, wenn es mit der entsprechenden Verfügung möglich ist. Genauso gehen wir davon aus, dass wir – wie von Minister Pinkwart betont – von den Ergebnissen der Modellprojekte profitieren können.“