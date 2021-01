Start-up gründen leicht gemacht

„TecUP Start-up School“: Veranstaltungsreihe für Gründungsinteressierte startet im Februar – Anmeldungen ab jetzt möglich

Paderborn. Das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn (TecUP) hat mit der „TecUP Start-up School“ im vergangenen Jahr eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Sie soll junge Menschen aus OWL, die ein Start-up gründen wollen, bei der Entwicklung innovativer Unternehmensideen unterstützen und ihnen grundlegendes Methodenwissen zum Thema Unternehmensgründung vermitteln. Nach dem Auftakt der Reihe im vergangenen November geht es 2021 mit neuen Workshops weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie finden diese digital statt. Gründungsinteressierte aus OWL, die an einem oder mehreren Workshops teilnehmen möchten, müssen sich vorab auf der Webseite des TecUP anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Bewerbungsschluss ist jeweils ein Tag vor der Veranstaltung. Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Ablauf und zu Teilnahmebedingungen gibt es unter: tecup.de/start-up-school/.

In diesem Semester stehen vielfältige Veranstaltungen auf dem Programm: Die Reihe startet am 12. Februar mit der „Ideenwerkstatt“, die bereits Ende 2020 großen Anklang gefunden hat. Für die „Ideenwerkstatt“ können sich Gründungsinteressierte einzeln oder im Team anmelden. Dabei ist es gleich, ob bereits eine Gründungsidee existiert, die ausgereift werden soll, oder ob zunächst eine Idee entwickelt werden muss.

Am 19. Februar werden kreativen Köpfen im „Validierungsworkshop“ Experimente an die Hand gegeben, um Ideen auf Praxistauglichkeit zu prüfen. Im „Lean Start-up Workshop“, der am 26. Februar stattfindet, geht es um die Erlernung eines iterativen Prozesses. Ziel der Methode ist es, eine Geschäftsidee, ein Produkt oder einen Service schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und durch das Feedback der Kunden zu lernen. Bei der „Marktrecherche“ am 5. März erlernen Teilnehmende, wie Wettbewerbsanalyse vielfältige Erkenntnisse liefern kann. Das „Pitch Training“ am 12. März vermittelt jungen Innovatoren Strategien für eine erfolgreiche und authentische Präsentation ihrer Idee. Im kommenden Semester soll die „TecUP Start-up School“ erneut stattfinden.

Interessierte können sowohl einen einzelnen Workshop als auch die gesamte Veranstaltungsreihe besuchen. Alle Teilnehmenden erhalten ein professionelles Feedback von den TecUP-Gründungscoaches und das für sie passende Werkzeug an die Hand. Text: Lena Gold.