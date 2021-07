Stadtwerke warnen vor Lockanrufen

Anrufer handeln nicht im Auftrag des heimischen Energieversorgers.

Gütersloh. In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Kunden bei den Stadtwerken Gütersloh und der Netzgesellschaft Gütersloh gemeldet und von möglichen Betrugsversuchen am Telefon berichtet. Die Anrufer gaben in allen geschilderten Fällen vor, dass der Stromzähler der Kunden gewechselt werden müsse. In Einzelfällen sollten vorab auch Fotos der Kellerräumlichkeiten aufgenommen werden.

Die Stadtwerke Gütersloh warnen ausdrücklich vor solchen Lockanrufen und raten, den Zählerwechsel abzulehnen. Die Anrufer handeln nicht im Auftrag des heimischen Energieversorgers. Mitarbeiter und Beauftragte der Stadtwerke-Unternehmensgruppe können sich durch entsprechende Dienstausweise legitimieren.

Wer einen solchen Anruf erhalten hat, kann sich unter der Rufnummer 05241 82 – 37 00 an die Netzgesellschaft Gütersloh wenden.