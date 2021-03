Stadtwerke verabschieden erfolgreiche Azubis in digitaler Feierstunde

Industriekaufleute, Anlagenmechaniker, Elektroniker und Fachangestellte für Bäderbetriebe.

Gütersloh. Industriekaufleute, Anlagenmechaniker, Elektroniker und Fachangestellte für Bäderbetriebe: Insgesamt acht Auszubildende haben im Januar dieses Jahres ihre Ausbildung bei den Stadtwerken Gütersloh und in der Netzgesellschaft Gütersloh erfolgreich beendet.

Bei der traditionellen Abschlussfeier, die in diesem Jahr aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen erstmals digital und in kleinem Rahmen stattfinden musste, würdigten Geschäftsführungen, Betriebsrat und Ausbilder die hervorragenden Abschlussleistungen ihrer ehemaligen Schützlinge. Denn: Mit Jana Bönhoff und Yannick Olschewski erzielten gleich zwei Industriekaufleute eine sehr gute Abschlussnote. Zudem überzeugten die beiden Anlagenmechaniker Dominik Kitscha und Jan Paul Kleinegräber in ihrer praktischen Abschlussprüfung mit einer sehr guten Bewertung. Und auch in den anderen Ausbildungsberufen bescheinigten starke Endergebnisse die Qualifikationen des Nachwuchses.

„Das Lernen und der hohe persönliche Einsatz – insbesondere in den vergangenen Monaten – haben sich ausgezahlt“, freuten sich Ralf Libuda, Stadtwerke-Geschäftsführer, und Bernd Kerner, Netzgesellschafts-Geschäftsführer, mit den Absolventen über das wiederholt gute Abschneiden von Stadtwerke-Azubis. Doch auch, wenn mit der Ausbildung nun ein wichtiger Lebensabschnitt ende, höre das Lernen nicht auf. „Verschließen Sie sich nicht vor Neuem, zeigen Sie Eigeninitiative und überzeugen Sie auch weiterhin durch Leistung“, riet Ralf Libuda den Nachwuchskräften, die allesamt ihren beruflichen Werdegang in der Unternehmensgruppe fortsetzen werden.

Für Bernd Kerner belegen die wiederholt guten Noten auch die hohe Qualität der Ausbildung in der Unternehmensgruppe: „Das Unternehmen und die engagierte Belegschaft bieten ein gutes Lernumfeld, in dem sich aus jungen Berufsanfängern qualifizierte Fachkräfte entwickeln können. Eine gute Basis für die Zukunft.“

Ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben: Dominik Kitscha und Jan Paul Kleinegräber als Anlagenmechaniker, Lukas Aras und Luke Kamp als Elektroniker, Lena Durek als Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie die Industriekaufleute Jana Bönhoff, Jannika Klein und Yannick Olschewski.