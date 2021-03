Stadtbibliothek ist ab heute wieder geschlossen

Online-Angebote und „Bibliothek to go“ weiterhin möglich.

Gütersloh. Die Stadtbibliothek Gütersloh bleibt ab Dienstag, den 30. März 2021, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch ist die Bibliothek – mit Ausnahme von Karfreitag und Ostersamstag – Dienstag bis Freitag, von 11 bis 19 Uhr, und Samstag, von 10 bis 15 Uhr, erreichbar. Ausgeliehene Medien werden automatisch verlängert. Das Stadtbibliotheks-Team empfiehlt, die digitalen Medien- und Streaming-Angebote zu nutzen.

„Wir freuen uns, dass wir ein umfassendes Online-Angebot für zu Hause anbieten können“, so die stellvertretende Bibliotheksleiterin Anja Krokowski. Sie weist außerdem darauf hin, dass die Stadtbibliothek den inzwischen gut genutzten Bestell- und Abholservice „Bibliothek to go“ weiterhin anbietet. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag kann jedoch die 24-Stunden-Rückgabe nicht genutzt werden und der Bestell- und Abhol-Service „Bibliothek to go“ ist erst wieder ab Dienstag, den 6. April, möglich. Mehr dazu auf der Homepage www.stadtbibliothek-guetersloh.de.