Spürnasen und andere Fans im Diözesanmuseum

Paderborn. „Spürnasen“ nennen sich die Kinder, die jeden zweiten Samstag im Monat ins Diözesanmuseum Paderborn kommen. Am 11. November treffen sie sich wieder um 10.30 Uhr zu einer neuen Entdeckungstour. Jeder im Alter von 7 bis 11 Jahren kann mitmachen. Dieses Mal geht es auf Schatzsuche. Zwischen den wertvollen Goldschmiedearbeiten der Sonderausstellung verstecken sich Hinweise. Um sie zu entdecken, müssen die goldenen und mit Edelsteinen besetzten Figuren, Gefäße und Kreuze von den Spürnasen untersucht werden. Auch den mittelalterlichen Spieltisch und die kostbaren Stoffe und Schriften gilt es in Augenschein zu nehmen. Der spannenden Tour schließt sich eine Bastelaktion an. Anmeldung unter 05251 1251400 oder per Mail museum@erzbistum-paderborn.de

An Erwachsene richtet sich die aktuelle Führung der beliebten Reihe „Genau geschaut“ am Sonntag, den 12. November um 11.30 Uhr. Die Museumskuratorin Elisabeth Maas widmet sich unter dem Motto „Who ist who?“ der künstlerischen Darstellung von Heiligen. An welchen Attributen, Kleidern oder Körperhaltungen sind heilige Männer und Frauen erkennbar? Und warum ist nicht jede Bischofsskulptur mit drei „Steinen“ auf einem Buch ein heiliger Liborius? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: dioezesanmuseum-paderborn.de

BU: Welcher Bischof ist hier gemeint? Holzskulptur aus dem Diözesanmuseum Paderborn.

Foto: Diözesanmuseum Paderborn