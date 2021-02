SouvLIKE eröffnet in Augustdorf

Augustdorf. Ein neues Restaurant, das SouvLIKE, hat diese Woche in der Pivitsheider Straße 11 eröffnet. Bürgermeister Thomas Katzer gratulierte dem Inhaber, Kosta Giannakis, zur Eröffnung der frisch renovierten Räumlichkeiten und wünschte alles Gute, viel Erfolg und zufriedene Kunden. „Bei dem Angebot an Speisen, können die Kunden nur zufrieden sein“, stellte Katzer fest. Die Speisekarte ist digital auf drei Monitoren an der Wand zu sehen. So können sich die Gäste ein Gericht aussuchen und bestellen.

„Es gehört viel Mut dazu, in Coronazeiten ein Gastronomieunternehmen zu eröffnen“, zeigte sich Katzer beeindruckt. „SouvLIKE ist eine sinnvolle, leckere Ergänzung des gastronomischen Angebots in Augustdorf.“

Kosta Giannakis serviert in seinem Restaurant griechische und deutsche Gerichte. „Bei uns gibt es original griechische Souvlaki, die tiefgefroren aus Griechenland geliefert werden“, so Giannakis. Coronabedingt wird erst nur ein Abhol- und Lieferservice angeboten.