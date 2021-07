Sommerferien in NRW: Die ADAC Stauprognose für Nordrhein-Westfalen

Ostwestfalen-Lippe. Zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der ADAC in NRW mit vollen Autobahnen. Ein Stauchaos wie in Jahren vor der Corona-Pandemie erwartet der Club aber nicht. Während in Nordrhein-Westfalen die Schulen schließen, sind in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits Ferien. „Urlaub in Deutschland oder den Nachbarländern steht gerade bei Familien an erster Stelle. Für die Anreise bevorzugt eine große Mehrheit das Auto. Deshalb müssen wir uns auf zahlreiche Staus einstellen“, sagt Michael Wannow, Touristik- und Verkehrsexperte des ADAC in NRW. Laut einer Umfrage des Bayerischen Zentrums für Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK (April 2021) wollen 80 Prozent der Sommerurlauber für Reisen in Deutschland das Auto nutzen. Bei Fahrten ins Ausland gaben 71 Prozent das Auto als bevorzugtes Reisemittel an.

Die höchste Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC in NRW klassisch Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr, vor allem auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande und auf dem Weg in den Süden. „Grundsätzlich gilt wieder: Wer flexibel ist, sollte auf einen anderen Reisetag ausweichen oder zumindest antizyklisch fahren, also am frühen Morgen oder am Abend nach 19 Uhr starten“, empfiehlt Wannow. Während der Sommerferien haben in NRW vor allem an den Wochenenden die Baustellenabschnitte auf den Autobahnen ein erhöhtes Staupotenzial. Für Staus dürften bei schönem Wetter auch Tagesausflügler oder Spontanurlauber sorgen. Auf den Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete brauchen Autofahrer laut ADAC daher ebenfalls mehr Geduld.

Um den Reiseverkehr zu entlasten, gilt an allen Samstagen im Juli und August auf den meisten deutschen Autobahnen ein erweitertes Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen von 7 bis 20 Uhr. Generell tabu sind die Straßen für den Schwerverkehr an allen Sonntagen und bestimmten Feiertagen von 0 bis 22 Uhr.

Die Autobahnen in NRW mit erhöhter Staugefahr während der Sommerferien 2021:

– A 1 Köln – Dortmund – Osnabrück – Bremen

– A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

– A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt

– A 31 Bottrop – Ochtrup – Emden

– A 40 Dortmund – Essen – Duisburg – Straelen

– A 42 Dortmund – Oberhausen

– A 43 Wuppertal – Bochum – Herne – Recklinghausen

– A 45 Dortmund – Hagen – Lüdenscheid

– A 46 Düsseldorf – Wuppertal

– A 52 Essen – Düsseldorf – Mönchengladbach

– A 57 Köln – Krefeld – Kleve

– A 61 Nettetal – Mönchengladbach – Koblenz

– A 1/A 3/A 4/ A 57 / A 59 Großraum Köln

Die wesentlichen Sommer-Baustellen der Autobahn GmbH (Westfalen/Rheinland) im Überblick:

– A 1: Sechsspuriger Ausbau nördlich von Osnabrück zwischen AS Bramsche und AS Lohne/Dinklage

– A 1: Brückensanierung zwischen AS Osnabrück-Hafen und AS Osnabrück-Nord

– A 1: Neubau von Talbrücken zwischen AS Hagen-Nord und AS Volmarstein

– A 1: Neubau Leverkusener Brücke zwischen Kreuz Leverkusen-West und AS Köln-Niehl

– A 2: Arbeiten an Fahrbahn und Brückenkonstruktion zwischen Kreuz Bad Oeynhausen und Porta Westfalica

– A 3: Fahrbahnsanierung zwischen Leverkusen-Opladen und Kreuz Hilden

– A 3: Absicherung von Lärmschutzplatten zwischen Kreuz Köln-Ost und AS Köln-Dellbrück

– A 31: Fahrbahnerneuerung zwischen Dreieck Bottrop und AS Dorsten-West

– A 40: Neubau Rheinbrücke Neuenkamp zwischen AS Duisburg-Häfen und AS Duisburg-Rheinhausen

– A 42: Änderung der Verkehrsführung zwischen AS Duisburg-Beeck und AS Duisburg-Neumühl

– A 43: Sperrung der Emschertalbrücke zwischen Kreuz Recklinghausen und Kreuz Herne für Kfz ab 3,5 Tonnen

– A 43: Umbau Kreuz Herne und Sperrung der Verbindungsfahrbahn von der A 43 aus Münster auf die A 42 in Richtung Dortmund

– A 45: Fahrbahnerneuerung zwischen AS Meinerzhagen und AS Lüdenscheid

– A 46: Ausbau, Sanierungen und Brückenneubau zwischen AS Haan-Ost und AS Wuppertal-Oberbarmen

Aktuelle Informationen über die Baustellensituation in NRW und ganz Deutschland finden Autofahrer auch unter https://www.adac.de/reise_freizeit/verkehr/baustellen.

Generell gilt für alle Baustellen: Aufgrund von schmaleren Fahrstreifen, wechselnder Spurführung und Geschwindigkeitsbegrenzungen erhöht sich die Unfall- und Staugefahr. Autofahrer sollten hier besonders aufmerksam, rücksichtsvoll und mit ausreichend Sicherheitsabstand fahren. In engen Baustellenbereichen mit deutlich schmaleren Fahrspuren ist es häufig nicht möglich, die Rettungsgasse korrekt zu bilden. Der ADAC in NRW empfiehlt deshalb, mit genügend Abstand und versetzt zu fahren, um im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln zu können. So kann der linke Fahrstreifen für die Rettungskräfte freigehalten werden.

Rettungsgasse: Sobald der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrer auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Ansonsten droht ein Bußgeld von 200 Euro, bei Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung sogar bis zu 320 Euro. Dazu gibt es einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Wer durch die Rettungsgasse fährt oder sich an Einsatzfahrzeuge hängt, muss mindestens 240 Euro Strafe zahlen, bekommt zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Rückblick NRW-Sommerferien 2020: Laut ADAC Staubilanz gab es in den NRW-Sommerferien 2020 insgesamt 19.706 Staumeldungen mit einer Gesamt-Länge von 23.246 Kilometern. Die meisten Staus waren dabei aber nicht länger als zwei Kilometer. Am meisten Geduld brauchten Reisende in NRW in der letzten Ferienwoche: Vom 3. bis 9. August steckten Autofahrer insgesamt 1562 Stunden in Staus und stockendem Verkehr fest. Staureichster Tag der Sommerferien war Mittwoch, der 1. Juli (807 Meldungen). Am häufigsten staute es sich in den NRW-Ferien auf der A 40 (3391), A 1 (3001), A 46 (1827) und A 3 (1693). Bei der Gesamt-Staulänge führte die A 1 mit 4767 Kilometern das Autobahn-Ranking an. Den mit 22 Kilometern längsten Stau in den NRW-Sommerferien gab es am Freitag, den 17. Juli auf der A 3 (Köln – Arnheim) zwischen dem Kreuz Ratingen-Ost und Dinslaken-Nord.

Bundesweite Strecken mit der höchsten Staugefahr in den Sommerferien:

– Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

– Kölner Ring A 1/A 3 /A 4

– A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

– A 2 Dortmund – Hannover

– A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

– A 5 Karlsruhe – Basel

– A 7 Hamburg – Flensburg

– A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

– A 8 München – Salzburg

– A 9 München – Nürnberg

– A 10 Berliner Ring

– A 19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

– A 24 Berlin – Hamburg

– A 31 Bottrop – Emden

– A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– A 93 Kufstein – Inntaldreieck

– A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A 99 Umfahrung München