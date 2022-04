Seniorenführung durch die Sonderausstellung „Synagogen in Deutschland“ im Mindener Museum am 26. April

Minden. Am 26. April findet im Mindener Museum die letzte Seniorenführung durch die Sonderausstellung „Synagogen in Deutschland – eine virtuelle Rekonstruktion“ statt. Die ca. 45minütige Führung beginnt um 11:00 Uhr und bietet besonders viel Raum für Fragen und Gedankenaustausch. Alle Ausstellungsstücke können in Ruhe und bei Bedarf im Sitzen betrachtet werden. So bleibt genügend Zeit, um die meist unbekannte Pracht von Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört wurden, zu bestaunen. Ein 3D-Modell der Mindener Synagoge von 1865 lässt deren Schönheit und Pracht vor der Zerstörung durch die Nationalsozialisten erkennen. Archivalien aus dem Kommunalarchiv sowie ausgewählte Objekte aus der Sammlung des Mindener Museums erzählen außerdem von der 750jährigen Geschichte jüdischen Lebens in Minden.

Pro Person kostet die Führung 4,50 €. Darin enthalten sind der ermäßigte Eintritt und die Führungsgebühr. Das Museum bittet um vorherige Anmeldung unter 0571 / 9724020 oder museum@minden.de. Bitte beachten Sie, dass im Museum weiterhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes erforderlich ist.