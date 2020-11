Seniorenbeirat: Stimmabgabe noch bis zum 27. November möglich

Gütersloh. Alle Wahlberechtigten können ihren Stimmzettel noch bis zum 27. November per Post kostenlos an die Stadt Gütersloh zurücksenden oder persönlich am Rathaus in den Briefkasten geben. Die Wahlunterlagen wurden in den vergangenen Wochen an alle Gütersloherinnen und Gütersloher über 60 Jahren per Post versandt.