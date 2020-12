Schmücken des Bürger-Weihnachtsbaumes in Rheda verzögert sich

Rheda-Wiedenbrück. Am Dienstag wurde die große Weihnachtstanne auf dem Rathausplatz in Rheda aufgestellt, das traditionelle Schmücken der unteren Zweige durch die Rheda-Wiedenbrücker war eigentlich für das erste Adventswochenende vorgesehen. Da das diesjährige Tannenexemplar größer und schöner als in den Vorjahren ist, ist es notwendig, voraussichtlich am Montag eine zusätzliche Lichterkette anzubringen. Vor dem eigentlichen Schmücken des Baumes müssen die Lichterketten hängen, die Christbaumkugeln, Weihnachtssterne und allerlei weihnachtliches Lametta können daher erst in der nächsten Woche durch die Bürgerinnen und Bürger aufgehängt werden. Der obere Teil – dort hängt bereits eine Lichterkette – wird am Samstag durch die Mitglieder der Aktion Bürger-Weihnachtsbaum geschmückt. Die Organisatoren des Bürgerweihnachtsbaumes bitten, dass erst in der nächsten Woche die unteren Zweige geschmückt werden. Ansonsten müsste am Montag der gesamte untere Teil abgeschmückt, die Lichterkette aufgehängt und der Baum wieder geschmückt werden.