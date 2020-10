Saunabereiche im Familienbad Heepen und AquaWede öffnen

Bielefeld. Grund zur Freude für alle Sauna-Freunde in Brackwede und Heepen: Am Montag, 12. Oktober, öffnen die Saunabereiche im Familienbad Heepen und Sportbad AquaWede. Damit haben jetzt wieder alle Saunen der BBF geöffnet. Wie bereits in der Sauna im Ishara, gibt es coronabedingt auch hier besondere Regeln.

E-Ticketing, Obergrenzen und Abstandsregeln

In den Saunabereichen dürfen sich maximal 30 Personen gleichzeitig aufhalten. Auch für die Räume im Innern gelten Obergrenzen, die die Besucherinnen und Besucher auf den jeweiligen Aushängen an Saunaräumen, Umkleide- und Duschbereichen einsehen können. Dabei ist es wichtig, dass alle während ihres gesamten Aufenthaltes den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Beim Betreten der Bäder müssen die Gäste einen Mund-Naseschutz tragen und dürfen diesen erst ablegen, wenn sie ihre Kleidung in den Schränken verstaut haben. Gleiches gilt in umgekehrter Reihenfolge beim Verlassen des Hauses.

Aufgüsse, Decken, Föhne und Zeitschriften

Die BBF bittet alle Gäste, ihre eigenen Handtücher, Bademäntel, Decken und Kissen mitzubringen sowie eigene Bücher und Zeitschriften. Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften wird aktuell auf die Ausgabe dieser Utensilien verzichtet, da diese ständig gereinigt oder desinfiziert werden müssten. Leider dürfen aktuell auch keine Föhne genutzt werden – auch keine selbst mitgebrachten. Es finden auch keine traditionellen Aufgüsse statt, sondern Duftaufgüsse ohne die bekannten Wedel-Rituale.

Der Zutritt zur Sauna erfolgt, wie in allen anderen Anlagen der BBF aktuell auch, über das E-Ticketing-Verfahren. Nur so kann die maximale Besucherzahl reguliert werden, ohne dass es zu viel Frustration beim Einlass gibt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro und für Kinder von 11 – 15 Jahre 12,50 Euro. Wertgutscheine können im E-Ticket-Shop eingelöst werden.

Wie bereits in den anderen Bädern, wird all denjenigen gerne geholfen, die absolut keinen Zugriff auf digitale Medien haben. Niemandem wird aufgrund fehlender Online-Fähigkeiten ein Besuch in der Sauna verwehrt.

Sauna im Sportbad AquaWede

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14 – 20 Uhr

Mittwoch: 14 – 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 – 18 Uhr

Hinweis: Donnerstags ist Damensauna

Sauna im Familienbad Heepen

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 14 – 20 Uhr

Freitag: 14 – 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 – 18 Uhr

Hinweis: Montags ist Herrensauna und dienstags ist Damensauna