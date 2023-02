Rund 59.000.000 Euro für Start-ups: Das Technologietransfer- und Existenzgründungscenter der Universität Paderborn zieht erfolgreiche Zwischenbilanz

Das Technologietransfer- und Existenzgründungscenter der Universität Paderborn (TecUP) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Seit 2014 setzt sich das Gründungszentrum der Universität für die Sensibilisierung und Stärkung des Themas Existenzgründung in der Region Ostwestfalen-Lippe ein und versteht sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wissenschaftliche Expertise soll in erfolgreiche Geschäftsmodelle übersetzt werden. Trotz der Coronapandemie verzeichnet das TecUP ein wachsendes und aktives Start-up-Ökosystem. Von 2016 bis Ende 2022 betrug das Volumen der Gründungsförderung und Wachstumskapital für Teams aus dem Gründungszentrum rund 59.000.000 Euro.

Infrastruktur für B2B-Geschäftsmodelle

Jungen Innovator*innen wird im Freiraum der garage33 die Infrastruktur für erfolgreiche Gründungen geboten. Diese besteht nicht nur aus der Vernetzung und dem Austausch von Gründer*innen und gestandenen Unternehmer*innen sowie dem Zugang zu Wachstumskapital und Gründungsstipendien, sondern auch aus diversen Qualifizierungsangeboten und Start-up-Coachings. Ziel des Coaching-Programms ist es, jungen Innovator*innen eine strukturierte Begleitung vor und während des gesamten Gründungsprozesses anzubieten. Persönliches Feedback zur Gründungsidee sowie individuelle Beratung rund um die Themen Businessplanerstellung und Finanzierung gehören zu den Kernaktivitäten der Coaches im TecUP.

Steigende Kennzahlen

Anfang 2019 erhielt die Universität Paderborn als eine von insgesamt sechs Universitäten in Nordrhein-Westfalen den Zuschuss für den Aufbau eines Exzellenz Start-up Centers NRW (ESC.NRW). Mit einem Projektvolumen von 20 Millionen Euro möchte die Universität Paderborn eine nachhaltige Gründungskultur etablieren und sich zu einem Leuchtturm für Gründungsvorhaben in der digitalen Transformation entwickeln. Das TecUP hat sich vor allem zum Ziel gesetzt, die Zahl der B2B-Gründungen in enger Kooperation mit der Wissenschaft und der technologieorientierten Wirtschaft in der Region OWL massiv zu steigern. Im Rahmen der ESC.NRW-Förderung konnte das garage33-Team seit Anfang 2019 stark vergrößert werden. Aktuell betreut das TecUP 49 Teams. Seit 2015 wurden bis Ende 2022 insgesamt über 5.000 Coaching-Gespräche geführt. Auch die Kennzahlen zum Fördervolumen für Gründer*innen durch die Programme Gründerstipendium.NRW und START-UP Transfer.NRW vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW sowie durch das EXIST-Gründerstipendium und EXIST-Forschungstransfer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sind erfreulich. Das Fördervolumen beträgt seit 2016 bis Ende November 2022 insgesamt mehr als acht Millionen Euro. In diesem Zeitraum konnten so über 240 Gründende gefördert werden. Seit 2015 verzeichnet das TecUP 105 Hochschulausgründungen von über 250 Gründer*innen und über 350 neu geschaffene Arbeitsplätze in der Region. Rund 51.000.000 Euro erhielten die Start-ups während dieses Zeitraums durch Wachstumskapital in Form von Investments durch Business Angels und Venture Capitalist Investments – also Investoren, die dem Start-up Eigenkapital zur Verfügung stellen und dafür Geschäftsanteile erhalten – sowie durch Fremdkapital.

Mittlerweile sind im Netzwerk auch überregionale Investor*innen und Business Angels vertreten sowie namenhafte Venture Capitalists wie bspw. „Early Bird“, welcher sich auf technologische Innovationen fokussiert. Im vergangenen Jahr haben insgesamt zwölf Start-up-Teams ein Investment erhalten. Am 9. März steht das nächste Investor*innen-Matching an, bei dem reifere Start-up-Teams ihr Geschäftsmodell vor potenziellen Geldgeber*innen präsentieren. Interessierte Investor*innen können sich bei Catharina Vonnahme, Netzwerkmanagerin des Gründungszentrums, unter catharina.vonnahme@upb.de melden.