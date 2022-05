Reihe „Vier Jahreszeiten“ 2022/2023 am Theater Gütersloh

Gütersloh. Die „Vier Jahreszeiten“-Saison 2022/2023 steht zu einem Viertel noch im Zeichen der Jubiläumsspielzeit 2020/2021. Der zehnjährige Geburtstag des Theaters war Anlass, um Künstlerinnen und Künstler, die das Publikum in der Vergangenheit besonders begeistert hatten, erneut einzuladen. Der Theatergeburtstag hat sich nun coronabedingt auf mehrere Spielzeiten verteilt, so dass der Percussionist Martin Grubinger im März 2023 das Jubiläum abschließen wird. Die kommende Saison wird musikalisch und dabei so facettenreich, wie Musik nur sein kann. Dank der Sponsorengemeinschaft KulturPLUS+ konnten erneut außerordentlich renommierte Künstlerinnen und Künstler für ein Gastspiel in Gütersloh verpflichtet werden.

Auftakt am 8. September mit Diana Damrau und Xavier de Maistre

Zum Auftakt der Reihe werden am Donnerstag, den 8. September, Diana Damrau und Xavier de Maistre erwartet. Die Sopranistin Diana Damrau hat ihren festen Platz auf den führenden Musiktheaterbühnen und begeistert ein globales Publikum. Begleitet wird Diana Damrau im Konzert in Gütersloh von Xavier de Maistre an der Harfe.

Seit ihrem Bühnendebüt vor 25 Jahren ist Diana Damrau eine der gefragtesten Künstlerinnen auf den internationalen Konzertpodien mit „Residencies“ u. a. in Londons Barbican Centre sowie Silvesterkonzerten der Berliner Philharmoniker. Neben ihrem umfangreichen Repertoire im Lyrischen und im Koloraturfach ist die Exklusivkünstlerin von Warner Classics/Erato auch immer wieder mit zeitgenössischem Repertoire auf der Opernbühne zu erleben und gehört zudem zu den bedeutendsten Liedinterpretinnen unserer Zeit. Diana Damrau ist Kammersängerin der Bayerischen Staatsoper (2007), Trägerin des Bayerischen Maximilian­Ordens für Wissenschaft und Kunst (2010) und des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland (2021). Mehrmals wurde sie zur Sängerin des Jahres gewählt (Opernwelt, International Opera Award London, Opera News, Gramophone Editor’s Choice).

Xavier de Maistre gehört zu jener Elite von Solokünstlern, denen es gelingt, die Grenzen des auf ihrem Instrument Möglichen immer wieder neu zu definieren. Neben Auftragskompositionen namhafter Zeitgenossen präsentiert er meisterhafte Arrangements und gilt daher als einer der kreativsten und eindrucksvollsten Harfenisten der Gegenwart. Im Rahmen des Liederabends Gütersloh kommen Werke u. a. von Schubert, Rossini, Fauré und Debussy zur Aufführung.

Jamie Cullum am 9. November 2022

Am Mittwoch, den 9. November 2022, wird Jamie Cullum zu erleben sein. Gemessen an den vielen Jahren, in denen Jamie Cullum schon weltweit die großen Auditorien füllt und Millionen von Tonträgern verkauft, reibt man sich angesichts seines Alters erstaunt die Augen. Ein absolutes Ausnahmetalent als Songwriter, Pianist, Sänger, Entertainer und Arrangeur quer durch die Musikstile hat ihm einen sehr frühen Karrierestart beschert. In den ersten 20 Jahren seiner Karriere hat sich der 40­jährige Brite einen grandiosen Ruf als Live­Performer aufgebaut. Mit seiner unverwechselbar rauchig-rauen Stimme gilt er als Weltstar und ist ein unbestrittener Gigant am Piano. Kaum jemand in der internationalen Musikszene kann verschiedene Genres aus Jazz, Rock, Pop und Soul so gut und glaubwürdig miteinander kombinieren wie Jamie Cullum. Schon sein erstes offiziell veröffentlichtes Album „Twentysomething“ verkauft sich auf Anhieb drei Millionen Mal, seine gleichnamige Tour wird von der damals noch völlig unbekannten Amy Winehouse als Support Act begleitet. Insgesamt acht Alben hat Jamie Cullum bislang veröffentlicht; ein Grammy, zwei Golden Globes sowie drei Brit Awards zieren die Hall of Fame des Ausnahmekünstlers.

Martin Grubinger am 15. März 2023

Martin Grubinger hat bei seinem ersten Auftritt in Gütersloh 2012 das Publikum begeistert und wird am Mittwoch, den 15. März 2023, erneut im Theater zu Gast sein. Technische Perfektion, Spielfreude und musikalische Vielseitigkeit machen Martin Grubinger zum vielleicht besten Multipercussionisten der Welt. Sein Repertoire reicht dabei von solistischen Werken über kammermusikalische Programme mit seinem „Percussive Planet Ensemble“ bis hin zu Solokonzerten. In besonderer Weise hat sich der Österreicher darum verdient gemacht, das Schlagwerk als Soloinstrument in den Mittelpunkt des klassischen Konzertbetriebs zu stellen. Martin Grubinger ist gern gesehener Gast bei namhaften Festivals, wie dem Rheingau Musik Festival, Bregenzer Festspielen, Beethovenfest Bonn, Lucerne Festival und den Salzburger Festspielen, dem Brass & Percussion Festival in der renommierten Suntory Hall in Tokyo sowie beim Grant Park Music Festival in Chicago. Eine wichtige Rolle im Zusammenspiel mit renommierten Orchestern spielen Auftragskompositionen wie Avner Dormans „Frozen in Time“ (2007), das „Konzert für Schlagzeug und Orchester“ von Friedrich Cerha (2008). Diese Saison feiert ein neues, ihm gewidmetes, Schlagzeugkonzert des Isländers Daníel Bjarnason mit den Göteborger Symphonikern Premiere. 2016/17 war er „Artist in Residence“ in der Elbphilharmonie; weitere Residenzen hatte er bei der Camerata Salzburg, der Kölner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus und beim Tonhalle Orchester Zürich. Seit Mai 2010 moderiert Grubinger im Wechsel mit der Cellistin Sol Gabetta das Musikmagazin „KlickKlack“ im BR Fernsehen. Bereits vielfach ausgezeichnet, ist Martin Grubinger Träger des „Bernstein Awards“ des Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie des „Würth-Preises“ der „Jeunesses Musicales Deutschland“. Seit dem Studienjahr 2018/19 ist Martin Grubinger Professor für klassisches Schlagwerk/Multipercussion an der Universität Mozarteum Salzburg.

Abschluss am 31. Mai 2023 mit der Sängerin Zaz

Zum Abschluss der nächsten „Vier Jahreszeiten“-Saison wird am Mittwoch, den 31. Mai 2023, die Sängerin Zaz auf der Theaterbühne stehen. Als die junge Französin mit dem energieverheißenden Pseudonym „Zaz“ 2010 in das Licht der Öffentlichkeit trat, flogen ihr nicht nur die Herzen der frankophilen Liebhaber des Chansons zu. Ihre frische Natürlichkeit gepaart mit mitreißender Musikalität und ihre unverkennbare Stimme mit Blues-Wurzeln begeistern seitdem ein weltumspannendes Publikum.

Zaz wird immer wieder mit Namen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen, und ihre unverkennbare Stimme wird rund um die Welt gefeiert. Seit dem Start ihrer Karriere 2010 mit dem wegweisenden Hit „Je veux“ hat Zaz zahlreiche Preise gewonnen, so 2015 den ECHO in der Kategorie „Beste Künstlerin international Rock/Pop“ und bislang vier Alben veröffentlicht, die in zwölf Ländern Gold-Status oder mehr haben sowie unmittelbar Welttourneen zur Folge hatten. Sie hat auf fünf Kontinenten über 500 Arena-Konzerte gespielt.

Zaz veröffentlichte jüngst ihr fünftes Album „Isa“. Das Publikum wird wieder einmal die einzigartige Persönlichkeit und das Universum von ZAZ erleben, neue Facetten ihrer Kunst entdecken und sich erneut von ihren bekanntesten Titeln wie „Je veux“, „On ira“, „Éblouie par la nuit“, „Que vendra“ und ihrem neuesten Hit „Imagine“ fesseln lassen.

In der Spielzeit 2022/2023 ist die Reihe „Vier Jahreszeiten“ wieder als Abonnement erhältlich. Abonnements werden für die Spielzeit 2022/2023 abgeschlossen und verlängern sich nicht automatisch. Es sind maximal vier Abonnements und vier Einzelkarten pro Person erhältlich.

Der Vorverkauf von Abonnements startet am Samstag, den 14. Mai 2022, 9.00 bis 14.00 Uhr, im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, Berliner Str. 63, 33330 Gütersloh. Schriftlich eingegangene Abonnementsbestellungen können erst am folgenden Arbeitstag bearbeitet werden (gültig nach Vorverkaufsstart).

Der Verkauf von Einzelkarten für die gesamte Spielzeit 2022/2023 startet am Samstag, den 18. Juni 2022, 9.00 bis 14.00 Uhr, im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, Berliner Str. 63, 33330 Gütersloh. Unter www.theater-gt.de sind Theaterkarten ab dem 18. Juni 2022, 9.00 Uhr, auch online erhältlich.

Am 18. Juni 2022 können keine telefonischen Vorbestellungen entgegengenommen werden. Telefonische Vorbestellungen sind ab Dienstag, den

21. Juni 2022, möglich.

Aktuelle Informationen finden sich unter www.theater-gt.de