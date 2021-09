Radentscheid Detmold lädt ein zur Kinderfahrraddemo „Kidical Mass“

Kidical Mass startet im September

Detmold. Am 18. September 2021 heißt es auch in Detmold wieder „Platz da für die nächste Generation!“, mit der Prämisse, dass kinderfreundliche Städte allen Menschen guttun. Startpunkt der großen Fahrraddemo ist um 15 Uhr vor dem Landestheater in Detmold im Rosental.

Beim Kidical Mass Aktionswochenende 2021 im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche wird nicht nur in Detmold, sondern wieder an vielen Orten in Deutschland und Europa für fahrrad- und kinderfreundliche Städte demonstriert. Mit bunten Fahrraddemos erobern Radfahrende von 0 bis 99 Jahren die Straße. Das Format hat Kinder und nachhaltige Mobilität im Fokus und setzt sich für lebenswerte Städte ein.

Detmold beteiligt sich zum zweiten Mal und ruft alle auf mitzufahren. Die Polizei sichert die Fahrradstrecke durch Detmold und begleitet die Kidical Mass. Ausführliche Infos gibt es auch unter kinderaufsrad.org