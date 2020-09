Pflegenden Angehörigen Sicherheit bieten

Familiale Pflege der KHWE bietet erstmals Gesprächskreis in Brakel an

Brakel. Pflegende Angehörige stoßen derzeit vor allem wegen der Corona-Situation häufig an ihre Grenzen. „Pflegenetzwerke waren teilweise weggebrochen. Also musste sich die Familie verstärkt um ihre Angehörigen kümmern“, sagt Diana Boldewin, Pflegetrainerin bei der KHWE. Nun bietet die Familiale Pflege der KHWE erstmals einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige am St. Vincenz Hospital in Brakel an.

Das Team organisiert diese Treffen bereits seit mehreren Jahren an den verschiedenen Standorten der KHWE. „Außer in Brakel, in der Mitte des Kreises Höxter – das möchten wir jetzt gerne ändern. Die Nachfrage ist groß“, weiß Diana Boldewin und betont, dass das Team der Familialen Pflege zwar die Angehörigen auf die Pflege zu Hause vorbereitet, sie jedoch nicht den ambulanten Pflegedienst ersetzen können. Im Gegenteil: Die Pflegedienste sind wichtiger Bestandteil des Pflegenetzwerkes, ohne das eine dauerhafte Pflege zu Hause oft nicht zu schaffen sei.

„Wir möchten den Angehörigen Sicherheit vermitteln an den Tagen, an denen der Pflegedienst nicht anwesend ist wie zum Beispiel bei Toilettengängen oder bei der Lagerung“, sagt Boldewin. Und die 40-Jährige weiß, wovon sie spricht: Seit mehr als 20 Jahren ist die ausgebildete Altenpflegerin in der Pflege tätig und kennt die Tücken, mit denen pflegende Angehörige im Alltag zu kämpfen haben. Neben aktuellen Themen bietet das Treffen Raum für Austausch, psychosoziale Unterstützung und Kontakt mit anderen pflegenden Angehörigen.

Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Boldewin: „Uns steht ein großer Raum zur Verfügung, in dem der Abstand und alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden können.“

Der erste Gesprächskreis ist am Dienstag, 8. September, von 16 bis 18 Uhr im St. Vincenz Hospital in Brakel. Die Teilnehmer treffen sich an der Rezeption. Anmeldungen werden unter Telefon 05271/66 18 30 91 oder per E-Mail unter d.boldewin@khwe.de angenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.