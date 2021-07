Paderborn. Libori findet in diesem Jahr bekanntlich in einer „Light-Version“ statt. Das gilt auch für die Stadtführungen der Tourist Information, bei denen statt der üblichen 25 lediglich 15 Personen pro Gruppe teilnehmen können. Insofern ist „light“ durchaus ein Vorteil! Führungen werden in der Liboriwoche an jedem Tag angeboten: Zum einen der „Stadtrundgang“ als Klassiker zum Kennenlernen Paderborns, der am 28. und 29. Juli sowie am 1. August um 14 Uhr sowie am 31. Juli um 11 Uhr stattfindet. Zum anderen ist das die Sonderführung „Paderborn und der heilige Liborius“, bei der es um das Leben und Wirken des Stadt- und Bistumspatrons und seine Spuren in Paderborn geht. Dieser besondere Rundgang führt auch zu den Liborikapellen im Garten der Theologischen Fakultät sowie am Liboriberg, die nur zu bestimmten Anlässen zugänglich sind. Die Termine der Liboriusführung sind 30. und 31. Juli um 14 Uhr.

Treffpunkt für alle Rundgänge ist vor der Tourist Information am Marienplatz, die Tickets kosten fünf Euro pro Person. Wegen der geringeren Teilnehmerzahl wird der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept für Stadtführungen eingesehen werden.