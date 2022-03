Paderborn hilft: LKW nach Przemyśl sind gestartet

Paderborn. Die polnische Partnerstadt Przemyśl ist Zufluchtsort für tausende Menschen geworden: Russland führt Krieg gegen die Ukraine, deren Grenze nur etwa zehn Kilometer von Przemyśl entfernt liegt. Am Dienstagabend haben sich die angekündigten Hilfstransporte aus Paderborn auf den Weg ins Nachbarland gemacht.

Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther verabschiedeten auf dem Hof des Malteser Hilfsdienstes an der Karl-Schurz-Straße die Fahrer der fünf LKW und bedankten sich bei den zahlreichen Helfenden. „Ich sage aus tiefstem Herzen Dank“, so Dreier. „Was hier in wenigen Tagen passiert ist, ist mit Worten nicht zu beschreiben – so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Bürgermeister und Landrat wünschten eine gute und vor allem sichere Fahrt. „Bitte kommt heil wieder. Es ist eine große Verantwortung, die ihr auf euch nehmt“, sagte Rüther.

Die fünf LKW, die von Paderborn nach Przemyśl aufgebrochen sind, wurden mit zahlreichen gespendeten Hilfsgütern, welche von der Verwaltung in Przemyśl angefordert wurden, beladen. Dies sind insbesondere Hygieneartikel, Feldbetten, haltbare Nahrungsmittel, Bekleidung und Medizinprodukte.

Unter Leitung von Bürgermeister Michael Dreier wurde in enger Zusammenarbeit mit Landrat Rüther, der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern aus den kreisangehörigen Kommunen den Hilfsorganisationen Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter Samariter Bund sowie dem THW, der Firma Paderlog und den Feuerwehren von Stadt und Kreis sowie dem Freundeskreis Paderborn – Przemyśl alles Erforderliche veranlasst. „Gemeinsam mit Landrat Christoph Rüther und der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern aus den kreisangehörigen Kommunen arbeiten wir Hand in Hand“, sagt Michael Dreier.