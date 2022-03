Osterferienprogramm im Mindener Museum

Minden. In den Osterferien können Kinder im Mindener Museum wieder an spannenden Mit-Mach-Aktionen teilnehmen. Am 14.04., 9-12 Uhr und am 21.04., 14-17 Uhr geht es für Kinder ab 6 Jahren „Quer durchs Museum“. Die Teilnehmer*innen begeben sich auf eine knifflige Rallye, lösen spannende Quizfragen und probieren lustige Spiele aus. Sie lassen sich von den Objekten im Museum inspirieren und entwerfen ein eigenes Museums-Memory.

Kinder ab 8 Jahren können am 12.04. von 14-17 Uhr oder am 19.04. von 9-12 Uhr die Sonderausstellung „Magie des Lichts“ kennenlernen. Gemeinsam kommen sie dem Phänomen Licht auf die Spur und finden heraus, wodurch ein Regenbogen erzeugt wird, wie ein virtuelles Bild unter Wasser entsteht und was ein Zootrop ist. Es wird experimentiert, geforscht und gebastelt: Am Ende nimmt jedes Kind ein selbst gebautes Kaleidoskop mit nach Hause.

Pro Kind kosten die Aktion jeweils 10 €. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung unter 0571-9724020 oder museum@minden.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Kinder begrenzt. Jedes Kind sollte einen Pausensnack und etwas zu trinken mitbringen. Die Programme finden unter den Bedingungen der geltenden Coronaschutzverordnung statt. Bitte informieren Sie sich dazu vorab auf der Internetseite www.mindenermuseum.de.