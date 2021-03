Ostereier-Jagd durch den Teuto

„Bielefeld sagt #FRÜHJAAA!“: Ferienaktion auf drei Wanderwegen mit Gewinnspiel



Bielefeld. Für die Osterferien bietet Bielefeld Marketing auch in Corona-Zeiten eine besondere Aktion an. Am Wegesrand von drei offiziellen Wanderwegen sind vom 29. März bis zum 11. April 2021 jeweils fünf nummerierte Ostereier auf farbenfrohen Plakaten versteckt. Wer alle fünf Eier eines Wanderweges findet, fotografiert und einsendet, kann als Belohnung besondere Bielefeld-Erlebnisse gewinnen.

Die Ostereier-Jagd an der frischen Luft kann zeitlich individuell und flexibel absolviert werden, sodass Menschenansammlung vermieden werden. Natürlich gelten auch auf den Wanderstrecken jeweils die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen und die Abstandsregeln. Die Aktion ist Teil der aktuellen Kampagne „Bielefeld sagt #FRÜHJAAA!“ von Bielefeld Marketing.

„Mit dem Gewinnspiel möchten wir einen Anreiz für eine besondere Erlebnistour durch Bielefeld während der Osterferien bieten. Eine Ostereier-Schnitzeljagd in der freien Natur auf unseren schönen Wanderwegen bietet sich in diesen Zeiten einfach an“, sagt Sarah Strickmann von der Tourismus-Abteilung der Bielefeld Marketing.

„Das Wandern ist generell angesichts des großen Angebots an Strecken in Bielefeld eine tolle Freizeitmöglichkeit, die auch angesichts der aktuellen Einschränkungen durch Corona weiterhin verantwortungsbewusst erlebt werden kann“, erklärt Strickmann. Immerhin sind mehr als 700 Kilometer Wanderwege auf dem Bielefelder Stadtgebiet verzeichnet.

Von Profis empfohlene Wanderwege

Die für die Ostereiersuche ausgewählten drei Routen wurden sogar jüngst vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätswanderwege“ ausgezeichnet und gelten damit als besonders empfehlenswerte Erlebnisse zu Fuß. Für die Aktion gilt: Einfach den schwarzen Schildern mit dem jeweiligen Symbol der Strecke am Wegesrand folgen und dabei die fünf Ostereier-Plakate suchen!

Der „Ems-Lutter-Weg“ im grünen Herzen des Stadtteils Quelle schlängelt sich auf fünf Kilometern durch das schöne Luttertal vorbei an Teichen, Wäldern und Wiesen. Eine leichte Tour ohne große Höhenunterschiede, die in etwa zweieinhalb Stunden auch gut mit Kindern zu schaffen ist.

Am ländlich geprägten Stadtrand rund um Milse startet der „Weser-Lutter-Weg“. Die Route folgt auf knapp elf Kilometern dem Lauf des Wassers durch den Lutter-Grünzug bis in die Innenstadt.

Der Stadtrundgang „Von Burg zu Berg“ führt von der Altstadt vorbei an der Sparrenburg und überquert den Bielefelder Pass zum Johannisberg. Die sieben Kilometer lange Route endet dann wieder in der Altstadt.

Wandern, Ostereier suchen und Preise gewinnen

Am Oster-Gewinnspiel von Bielefeld Marketing kann jeder teilnehmen, der auf einem der Wege alle fünf Ostereier-Plakate findet, fotografiert und per Email (tourismus@bielefeld-marketing.de) bis zum 11. April 2021 einsendet. Unter allen Teilnehmenden werden drei tolle Preise verlost.

Zu gewinnen gibt es ein exklusives „Picknick mit Ausblick“ auf der Sparrenburg für bis zu fünf Personen. Eine Stunde lang gehört der Turm des Bielefelder Wahrzeichens den Gewinnern, inklusive eines ostwestfälischen Genuss-Pakets.

Außerdem wird eine „Boßel-Tour“ verlost. Für das dreistündige Erlebnis auf der Sparrenburg-Promenade bekommen die Sieger zusätzlich eine Verpflegung aus dem Bollerwagen. Und wer nicht weiß, was „Boßeln“ ist: Die Regeln für das vor allem in Norddeutschland bekannte Straßen-Spiel mit Kugeln gibt’s natürlich dazu.

Der dritte Preis ist eine geführte Bollerwagen-Tour über den Johannisberg – gespickt mit Anekdoten und einer guten Portion Wissen. Die Verpflegung rundet die Exkursion ab.

Alle Infos zum Gewinnspiel: www.bielefeld.jetzt/osterei