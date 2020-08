Ort der Bildung und Begegnung auch in besonderen Zeite

Volkshochschule startet mit Präsenzveranstaltungen und Online-Kursen ins Herbstsemester.

Gütersloh. Die Volkshochschule (VHS) Gütersloh bleibt auch in Zeiten von Corona ein Ort, an dem Bildung, Dialog und Begegnung für alle möglich ist. Während im zurückliegenden halben Jahr aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie viele Präsenzveranstaltungen pausieren mussten, Angebote ausfielen oder in den digitalen Raum verlegt wurden, sollen im Herbstsemester 2020/21 wieder viele Kurse im „Bildungshaus“ an der Hohenzollernstraße stattfinden. „Natürlich unter Einhaltung der coronabedingten Regelungen“, wie VHS-Leiter Dr. Elmar Schnücker betont. „Wir haben in größter Sorgfalt viele Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu schützen und gleichzeitig wieder persönlich in Kontakt zu sein und gemeinsam zu lernen. Darauf freuen wir uns sehr.“ Anders als gewohnt wurde auf ein Programmheft verzichtet – das Semesterprogramm ist ausschließlich online zu finden. Auf diese Weise kann die VHS abhängig von der weiteren Entwicklung der Lage schnell über Neuigkeiten informieren und flexibel Termine verschieben, Lerngruppengrößen anpassen und Veranstaltungen hinzufügen. Wer keine Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen, der kann Termine in der VHS vereinbaren und dort unter Anleitung im Online-Programm stöbern.

Ergänzend zu den Präsenzkursen vor Ort, die laut aktueller Coronaschutzverordnung des Landes NRW wieder zugelassen sind, hat die VHS zwar zunehmend digitale Angebote in ihr Programm aufgenommen. Die Verantwortlichen der Gütersloher Bildungseinrichtung freuen sich aber über jeden Teilnehmenden, den sie wieder – mit Abstand, aber eben persönlich – willkommen heißen können. Insgesamt sind für das am 7. September beginnende Herbstsemester rund 430 Veranstaltungen unter Vorbehalt geplant und auf der Internetseite der VHS zu finden: Politik und Gesellschaft (40), Kultur und Kreativität (40), Gesundheit (65), Fremdsprachen (132), Beruf und IT (35), Sprach- und Integrationskurse Deutsch (55) sowie digitale Angebote in allen Bereichen (55). „Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir kurzfristig Kurse vor allem im Bereich Bewegung und Kochen noch ruhend gestellt“, so Schnücker. „Das kann sich aber jeden Tag ändern, deshalb lohnt der regelmäßige Blick auf unsere Homepage.“

Das neue Programm beinhaltet wieder breit gefächerte sowie innovative Themen und Formate. „Entscheidend ist nach der langen Pause, die Teilnehmenden und die bildungshungrigen Menschen zurückzuholen und für die Weiterbildung wiederzugewinnen, die in den vergangenen Monaten nicht mehr in die VHS kommen konnten oder wollten“, sagt Dr. Elmar Schnücker. „Dazu haben wir ein Sicherheitskonzept entwickelt, das durchdacht und überzeugend ist. Denn Bildung kann nur in einer angst- und sorgenfreien Atmosphäre gelingen.“ Die Eckpunkte sehen so aus: Durch einen vorübergehend kontrollierten Einlass besteht die Möglichkeit der effektiven Dokumentation der Personen, die sich zur gleichen Zeit im Gebäude befinden. Darüber hinaus wird im Seminarraum selbst nachgehalten, wer auf welchem Platz gesessen hat. So ist eine mögliche Rückverfolgung gewährleistet, sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Infektionsgeschehen kommen. Unterrichtet wird vornehmlich in Kleingruppen. Für die Flure im Haus wurde ein „Einbahnstraßensystem“ erdacht. Hygiene- und Abstandsregelungen werden durch Plakate und andere Formate unübersehbar kommuniziert.

Als Ausgleich für fehlende Informationen aufgrund des nichtvorhandenen Programmhefts bietet die VHS verstärkt telefonische und persönliche Beratung an. Dafür ist unbedingt eine Terminvereinbarung erforderlich – telefonisch unter 822925 oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Wer keine Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen, der kann nach vorheriger Anmeldung (Telefon 822925) in der VHS unter Anleitung im Programm recherchieren und sich auch anmelden: Dienstag, 25.08., 10 Uhr; Donnerstag, 27.08., 15 Uhr; Dienstag, 1.9., 15 Uhr; Donnerstag, 3.9., 10 Uhr.

An den öffentlichen Stellen in Gütersloh, an denen normalerweise das Programmheft ausliegt, kann jetzt ein „VHS-Magazin“ mitgenommen werden. Es dient dazu zu zeigen, dass die VHS präsent ist. Es vermittelt die Aufforderung, sich wieder mit Bildungsangeboten zu befassen, wenn auch unter anderen Bedingungen und Voraussetzungen als gewohnt. Für das Frühjahrssemester 2021 soll im Dezember wieder ein gedrucktes Programmheft erscheinen. Schon jetzt sind zahlreiche Veranstaltungen des Frühjahrssemesters (unter Vorbehalt) auf der Homepage zu buchen.

www.vhs-gt.de

