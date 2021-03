Online-Vortrag – GrÃ¼nden kompaktâ€˜

pro Wirtschaft GT vermittelt Basiswissen für angehende Selbstständige

Gütersloh. Die prowi bietet am Dienstag, 9. März, ab 09.00 Uhr einen rund zweistündigen Online-Vortrag ‚Gründen kompakt’ mit grundlegenden Basisinformationen zur Existenzgründung an. Eingeladen sind Interessierte und angehende Selbstständige, die sich für die grundlegenden Schritte zur Selbstständigkeit interessieren – auch ohne konkrete Geschäftsidee. In dem Vortrag werden grundlegende Informationen zu den formellen Voraussetzungen, möglichen Rechtsformen und den wesentlichen Steuerarten, mit denen sich Selbstständige auseinandersetzen sollten, besprochen.

Zudem geht es um soziale und betriebliche Absicherung und gängige Fördermöglichkeiten für den Start in die Selbstständigkeit .Der Vortrag ist kostenfrei. Die Zugangsdaten erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Anmeldung auf www.prowi-gt.de