Online-Termin informiert über Studiengänge und Praxisphase

Studienstart im Januar

Paderborn. An der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Paderborn kann man auch im Januar mit dem Studium beginnen. Bewerbungen dafür nimmt die Hochschule noch entgegen. Über die dualen Studiengänge, den Ablauf von Studium undPraxisphasen informiert am Dienstag, 27. Oktober um 17 Uhr ein Online- Infotermin. Für das praxisorientierte duale Bachelor-Studium an der FHDW gibt es für die Studierenden zwei Optionen: Entweder man absolviert alle Praxisphasen bei einem Unternehmen oder man wechselt während des Studiums und lernt so die Abläufe in bis zu sechs unterschiedlichen Unternehmen kennen.

Über die Vorteile der beiden Modelle gibt es am Dienstag Infos direkt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHDW. Im Januar starten im Studiengang Wirtschaftsinformatik die Spezialisierungen Cyber Security, Data Science und Business Process Management. Im Studiengang Betriebswirtschaft ist die Aufnahme des Studiums mit diesen Spezialisierungen möglich: Business Management, International Business, Online Marketing und E-Commerce sowie Vertriebsmanagement.

Alle Infos und Anmeldungen auf: www.fhdw.de/pb-live.html