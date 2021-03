Online-Seminare speziell für Schülerinnen und Schüler

Berufliche Orientierung und Nationalsozialismus sind Themen im neuen Angebot von Haus Neuland

Bielefeld. Wo eigentlich eine ganze Schülergruppe im Seminarraum sitzen würde, ist jetzt nur eine einzige Person am Computer zu sehen. Den Workshop eröffnet die Pädagogin mit den Worten „Hallo! Kann man mich gut hören?“ – und erntet aufmerksames Nicken von den Jugendlichen, die in den Video-Kacheln auf seinem Bildschirm zu sehen sind. So sieht Bildung in Pandemiezeiten aus. Ganz anders als sonst – aber dank digitaler Angebote trotzdem gut möglich.

Mit zwei ganz unterschiedlichen Themen startet die Bildungsstätte Haus Neuland aus Bielefeld-Sennestadt in digitale Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler: Es gibt einen Online-Workshop zur beruflichen Orientierung und einen weiteren zum Nationalsozialismus in Ostwestfalen-Lippe.

„Die digitalen Angebote können flexibel in den Fern- und Wechselunterricht integriert werden. Wir passen die Workshops an die individuellen Bedarfe der Gruppe an und können dadurch Themen, die für die persönliche und schulische Entwicklung der Jugendlichen besonders wichtig sind, gezielt vertiefen“, erklärt Carola Brindöpke, Fachbereichsleiterin Jugendbildung im Haus Neuland. Konzipiert sind die Veranstaltungen in der Regel als Tagesseminare mit einer Dauer von etwa sechs Unterrichtsstunden. „Das bedeutet aber nicht, dass wir die ganze Zeit am Stück reden und die Jugendlichen zuhören – im Gegenteil: Wir gestalten den Workshop interaktiv. Neben Impulsvorträgen gibt es auch Gruppenarbeitsphasen oder kleine Einzelaufgaben – und Pausen machen wir natürlich auch“, erzählt Felix Tiemann, Koordinator des Projektes „MyHistoryMap OWL“ im Haus Neuland.

Online-Workshop zur beruflichen Orientierung

Unter dem Titel „Kein Abschluss ohne Anschluss – Modul 1: Standortbestimmung“ (KAoA) reflektieren Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in diesem Online-Seminar ihren bisherigen Prozess der beruflichen Orientierung. Eigene Erfahrungen, Wünsche, Stärken und Eigenschaften werden gesammelt, erarbeitet und ausgewertet. Diese Analyse dient als Grundlage für den weiteren Entwicklungs- und Förderprozess in der Oberstufe bis zum Übergang in eine Ausbildung oder ein Studium und soll den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt erleichtern.

Online-Seminar zum Nationalsozialismus in OWL

In dem Tagesseminar „Vergangenheit verstehen, Zukunft gestalten“ begeben sich Jugendliche auf digitale Spurensuche. Der Fokus liegt auf Erinnerungsorten an die Verbrechen der Nationalsozialistischen Diktatur in Ostwestfalen-Lippe. Neben dem historischen Hintergrund geht es vor allem um den Transfer in die Gegenwart, um Diskriminierung und Rassismus in der heutigen Gesellschaft sowie Klischees, Vorurteile und Handlungsoptionen gegen Alltagsdiskriminierung. Dieses digitale Angebot wurde im Kontext des Projektes „MyHistoryMap OWL“ vom Haus Neuland entwickelt.

Die Teilnahme an den Online-Seminaren für Schülerinnen und Schüler kostet pro Person 15 Euro. Weitere Informationen zur Durchführung und Anmeldung gibt es auf der Webseite vom Haus Neuland: haus-neuland.de/bildungsangebot/jugendbildung-und-klassenfahrten (Thema: Online-Seminare für Jugendliche).