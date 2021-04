Online-Mappenberatung

Am 14. und 28. April bietet der Fachbereich Gestaltung eine digitale Mappenberatung für Studieninteressierte an

Bielefeld. Wer am Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule (FH) Bielefeld eine der vier Studienrichtungen (Fotografie und Bildmedien, Mode, Kommunikationsdesign sowie Digital Media and Experiment) studieren möchte, muss zunächst eine Eignungsprüfung (Bachelor) bzw. ein Feststellungsverfahren (Master) absolvieren. Dafür muss auch eine digitale Mappe mit Arbeitsproben eingereicht werden.

Am 14. und am 28. April können sich Studieninteressierte von jeweils 16 bis 18 Uhr via Zoom von Professorinnen und Professoren sowie erfahrenen Studierenden des Fachbereichs zu ihren Mappen beraten lassen und Feedback zu ihren Arbeitsproben erhalten. Darüber hinaus werden Fragen rund um die Bewerbung und das Studium beantwortet. Um an der Mappenberatung teilzunehmen, müssen zuvor erste Arbeitsproben in einem Online-Portal hochgeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fh-bielefeld.de/gestaltung