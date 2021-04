Online-Infoveranstaltung zum Studium an der FH Bielefeld

Termin: Donnerstag, 15.04.2021, 16.30-17.30 Uhr

Bielefeld. Am Donnerstag, 15. April, um 16.30 Uhr können sich Studieninteressierte über das Studium an der Fachhochschule (FH) Bielefeld informieren. In der einstündigen Online-Infoveranstaltung „Rund ums Studium“ geben Mitarbeiterinnen der Zentralen Studienberatung Auskunft über Studiengänge, Studienfinanzierung und den Bewerbungsablauf.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und den Zoom-Link zur Teilnahme finden Sie unter www.fh-bielefeld.de/zsb.