Núria Cabutí und Jennifer Mullin neu im Bertelsmann Group Management Committee

Gütersloh. Mit Núria Cabutí und Jennifer Mullin ziehen zwei Bertelsmann-Top-Managerinnen neu in das Group Management Committee (GMC) des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens ein. Cabutí ist CEO der spanischsprachigen Buchverlagsgruppe Penguin Random House Grupo Editorial in Barcelona. Mullin führt als CEO das weltweite TV- und Video- Produktionsunternehmen Fremantle. Beide wurden vom Bertelsmann-Vorstand mit Wirkung zum 1. März 2022 in das direkt unterhalb des Konzernvorstands angesiedelte Führungsgremium berufen. Im 20-köpfigen GMC sind damit sieben Frauen vertreten. Die Mitglieder gehören sieben Nationalitäten an. Sie beraten und unterstützen den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Ich freue mich, mit Núria Cabutí und Jennifer Mullin zwei ausgewiesene Top-Führungskräfte im GMC begrüßen zu können, die jeweils Verantwortung für strategisch wichtige und stark wachsende globale Inhalte-Geschäfte tragen. Beide blicken auf langjährige und erfolgreiche Bertelsmann-Karrieren. Sie kennen unser Unternehmen bestens und werden mit der Expertise aus ihren internationalen Geschäften der Arbeit des GMC wertvolle Impulse geben. Ich freue mich auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit ihnen.“

Núria Cabutí begann ihre Karriere in der Buchbranche 1992 beim spanischen Bertelsmann-Verlag Plaza & Janés. Dort und in der Bertelsmann-Verlagsgruppe Random House Mondadori bekleidete sie in den darauffolgenden Jahren Führungspositionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation sowie als Verlegerin, bevor sie 2010 zur CEO von Random House Mondadori ernannt wurde. 2013 wurde Cabutí CEO der fusionierten Penguin Random House Grupo Editorial, der weltweit führenden spanischsprachigen Verlagsgruppe, die sie Zug um Zug ausbaute. In ihre bisherige Amtszeit fallen die Übernahmen bedeutender Verlage wie Santillana Ediciones Generales (2014), Ediciones B (2017), Ediciones Salamandra und Edicions La Campana (2019), RBA Libros (2021) sowie 20/20 Editora in Portugal (2021). Seit Mai 2021 ist Núria Cabutí Vorsitzende der internationalen Führungskräftevertretung Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC) und als solche Mitglied des Bertelsmann-Aufsichtsrates.

Jennifer Mullin kam nach Stationen als Executive Producer bei Paramount, Telepictures und Universal im Jahr 2005 als Senior Vice President Current Programming zum damaligen Unternehmen Fremantle Media North America. 2012 wurde sie zunächst zur Executive Vice President Current Programming ernannt, bevor sie 2015 zur Co-CEO von Fremantle Media North America berufen wurde, 2017 dann zur alleinigen CEO des US-amerikanischen Tochter-Unternehmens. Im September 2018 übernahm Jennifer Mullin den Posten als CEO von Fremantle und damit die Verantwortung für das weltweite TV- und Video-Produktionsunternehmen der RTL Group. Mullin treibt den Ausbau des Scripted-Geschäfts voran und leitete unlängst den Einstieg in das Segment der High End Documentaries ein, ein Genre, das sich der Produktion und dem Vertrieb weltweit stark nachgefragter High-End-Dokumentationen verschrieben hat und in dem Fremantle bereits große kreative Erfolge vorweisen kann. 2021 hat Fremantle mehrere Akquisitionen und Anteilsaufstockungen vollzogen: die Erhöhung der Anteile am israelischen Unterhaltungsproduzenten Abot Hameiri sowie am Produktionsunternehmen Eureka und die Übernahme von zwölf Produktionslabels von Nent Studios in Skandinavien.

Die Mitglieder des Bertelsmann Group Management Committee auf einen Blick:

Thomas Rabe (Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und CEO der RTL Group)

Núria Cabutí (CEO der Penguin Random House Grupo Editorial)

Matthias Dang (Co-CEO von RTL Deutschland)

Markus Dohle (CEO von Penguin Random House)

Elmar Heggen (COO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RTL Group)

Rolf Hellermann (Finanzvorstand von Bertelsmann)

Immanuel Hermreck (Personalvorstand von Bertelsmann)

Dirk Kemmerer (CEO der Bertelsmann Printing Group)

Kay Krafft (CEO der Bertelsmann Education Group)

Annabelle Yu Long (Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments)

Hartwig Masuch (CEO von BMG)

Madeline McIntosh (CEO von Penguin Random House U.S.)

Shobhna Mohn (Chief Strategy Officer Bertelsmann Investments)

Jennifer Mullin (CEO von Fremantle)

Gail Rebuck (Group Creative Coordinator)

Bernd Reichart (früherer CEO von RTL Deutschland)

Stephan Schäfer (Co-CEO von RTL Deutschland)

Frank Schirrmeister (CEO von Arvato Supply Chain Solutions)

Karin Schlautmann (Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann)

Nicolas de Tavernost (Chairman des Executive Board der Groupe M6)