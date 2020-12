Nikolausmarkt und Kulturnacht fallen aus

Büren. Wegen der Corona-Pandemie werden Veranstaltungen in Büren im Dezember abgesagt Die Verbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen habe die Organisatoren der Bürener Kulturnacht und dem Nikolausmarkt dazu veranlasst, auch diese Veranstaltung abzusagen. Der Verein Bock auf Büren e.V. und das Stadtmarketing bedanken sich bei allen Unterstützern und freuen sich auf die neuen Aktionen im nächsten Jahr. Um in Büren doch noch etwas vorweihnachtliche Stimmung zu zaubern, soll das traditionelle Aufstellen der Bürener Weihnachtstanne am 27. November auf dem Marktplatz musikalisch begleitet werden.