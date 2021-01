Neues Blumenfachgeschäft in Bad Lippspringe

Vor wenigen Wochen hat mit Blumen Cornielje ein neues Blumenfachgeschäft in der Lange Str. 6 in Bad Lippspringe eröffnet.

Bad Lippspringe. Mit Bad Lippspringe verbindet der Inhaber, Gerardus Cornielje, bereits seine Lehrjahre in der Baumschule Jurgelucks. Umso mehr freut er sich trotz des schwierigen Starts aufgrund der Corona-Pandemie, mit seinen beiden Mitarbeiter/Innen nun auch Blumenliebhabern in Lippspringe ein buntes Sortiment an frischen Schnittblumen, Topfpflanzen und Gestecken für jeden Anlass anbieten zu können. Auch während des Lockdowns können Kunden hier nun montags bis freitags von 9.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags bis 16.00 Uhr ihre Pflanzen erwerben. Das Angebot wird aktuell – sehr zur Freude des gesamten Teams – gut angenommen.

Betrieben wird das in den 1950er Jahren gegründete Familienunternehmen Blumen Cornielje bereits in 3. Generation durch die gleichnamige Familie. Der Fachmarkt bietet alle Arbeiten rund um Brautfloristik, Trauerfloristik, Tisch- und Saaldekorationen sowie saisonale Blumenarrangements an. Neben der Niederlassung in Bad Lippspringe findet man Blumen Cornielje auch in Wewer und Elsen, in Erwitte und Straelen-Herongen, drei Mal in Paderborn und natürlich auf den Wochenmärkten der Region. Darüber hinaus ist das florale Angebot auch in Tankstellen und Kiosken in und um Paderborn erhältlich.

Bürgermeister Ulrich Lange wünscht dem Team von Blumen Cornjele alles Gute und viel Erfolg in Bad Lippspringe!