Neuer Online-Service: Thalia Mayersche bietet ab sofort Buchberatung im Live-Chat

Persönliche Beratung durch Buchhändler*innen auf Thalia.de

Live-Chat werktags von 9.00 Uhr 17.00 Uhr, samstags bis 16.00 Uhr möglich

Neuer Service gilt zunächst für die Dauer des Lockdowns

Hagen. Thalia Mayersche erweitert sein digitales Service-Angebot: Um Kundinnen und Kunden auch in Zeiten geschlossener Buchhandlungen die bestmögliche Beratung zu ermöglichen, bietet das Buchhandelsunternehmen auf Thalia.de ab sofort einen persönlichen Live-Chat mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus ganz Deutschland.

Rund 30 Expertinnen und Experten aus 16 Thalia Mayersche Buchhandlungen in Köln, Rostock, Duisburg, Hamburg oder Bremen stehen werktags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr für eine individuelle Buchberatung via Live-Chat zur Verfügung. Wie im persönlichen Gespräch profitieren Kundinnen und Kunden so auf digitalem Wege von Wissen und Kompetenz der ausgebildeten Buchhändler*innen – neben der Beratung in den Kategorien „Romane und Erzählungen“, „Kinderbuch“, „Jugendbuch“ oder „Krimi und Thriller“ wird das Angebot in den kommenden Tagen sukzessive ausgeweitet.

Die Kontaktaufnahme mit den Buchberater*innen erfolgt einfach und intuitiv: Beim Öffnen der Internetseite Thalia.de oder der jeweiligen Buch-Kategorien findet sich das Live-Chat-Symbol am unteren rechten Seitenrand. Nach einem Klick werden Seiten-Besucher*innen direkt mit einer Chat-Nachricht begrüßt und das Beratungsgespräch kann beginnen. „Die persönliche Buchberatung durch unsere qualifizierten Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort ist ein elementarer Service bei Thalia Mayersche und ein wichtiges Instrument, um mit unseren Kundinnen und Kunden im Austausch zu bleiben“, so Dennis Book, Vertriebsdirektor bei Thalia Mayersche. „Gerade während des Lockdowns möchten wir diesen persönlichen Kontakt mithilfe der Chat-Funktion fortführen.“

Der Live-Chat mit den Buchhändler*innen ist zunächst auf die Dauer des aktuellen Lockdowns begrenzt und dient ausschließlich der Buchberatung. Sonstige Kund*innenanfragen werden weiterhin über den Thalia Mayersche Kundenservice beantwortet.

Alle Informationen zum neuen Live-Chat auf Thalia.de finden Interessierte unter thalia.de/vorteile/buchhaendler-beratung.