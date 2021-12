Neue Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

Gütersloh. Bei der Agentur für Arbeit in Bielefeld gab es einen Wechsel an der Führungsspitze. Wolfgang Draeger ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung, Günter Michaelis ist der neue Geschäftsführer für den operativen Bereich. Beide besuchten anlässlich ihres Amtsantritts Landrat Sven-Georg Adenauer, Kreisdirektorin Susanne Koch und Jobcenterleiter Fred Kupczyk im Kreishaus Gütersloh. Zur Agentur für Arbeit Bielefeld gehören auch die zwei Geschäftsstellen in Gütersloh.

Der Kreis ist als wirtschaftsstarker Standort und mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent sehr gut aufgestellt. Trotzdem setzten sich die Beteiligten in der Austauschrunde Ziele für die Zukunft. Unter anderem soll die Zahl der nicht in einen Job vermittelten Personen gering gehalten und der Übergang von Schule zu Beruf optimiert werden. „Ich bin davon überzeugt, dass die Arbeitsagentur und das Jobcenter weiterhin gut zusammenarbeiten werden, um die Ziele zu erreichen“, betont Landrat Adenauer.