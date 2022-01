Investition in Jungunternehmen

Neu gegründete Wortmann Future Capital GmbH unterstützt Start-ups der Region – Erste Beteiligung an der Metallbude aus Detmold

Detmold. Mit Gründung der Wortmann Future Capital GmbH geht die Unternehmerfamilie der Detmolder Schuh-Holding einen weiteren strategischen Schritt Richtung Zukunft: Horst Wortmann hat die neue Gesellschaft gemeinsam mit seinen Kindern Nadine Wortmann-Resetarits und Mark Wortmann unter dem Dach der Familienstiftung gegründet, um Start-ups aus der Region zu unterstützen. „Wir bieten jungen Unternehmen in einer Partnerschaft Finanzkraft, Know-how, viel Erfahrung und das Netzwerk eines international agierenden Unternehmens“, so Nadine Wortmann-Resetarits, Geschäftsführerin der neuen Gesellschaft. Ihr Bruder Mark Wortmann ist überzeugt: „Mit uns als strategischem Partner wird es jungen Unternehmen schneller und sicherer gelingen, sich erfolgreich am Markt zu etablieren.“

Die erste Beteiligung der Wortmann Future Capital GmbH erfolgte bei dem Start-up Metallbude SK GmbH. Das 2020 gegründete Unternehmen ist auf hochwertige Design-Möbel aus Metall spezialisiert und ebenfalls in Detmold ansässig. „Es motiviert uns extrem, dass eine so erfolgreiche Unternehmerfamilie an uns und unsere Produkte glaubt. Wir sind überzeugt, dass wir enorm von der Erfahrung profitieren können und sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit“, sagt Dennis Siemens. Siemens ist einer von vier Jungunternehmern, die mit der Metallbude ihren Lebenstraum der eigenen Firma verwirklicht haben. Die handgefertigten Möbel und Einrichtungsgegenstände im minimalistisch-industriellen Look verkauft das Unternehmen über ihren Onlineshop. Trotz Gründung inmitten der Pandemie blickt das Unternehmen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von zwei Millionen Euro.

2022 wird die Metallbude aufgrund der starken Nachfrage in eine deutlich größere Halle umziehen, um Produktion, Lager und das Geschäft zudem auf den B2B-Bereich ausweiten zu können.

Für die Wortmann Future Capital GmbH sollen weitere strategische Partnerschaften mit regionalem Fokus folgen. „Vor Ort erfolgsversprechende, junge Unternehmen zu stärken und damit zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, wäre nicht nur ein Gewinn für die Region, sondern freut uns als ortsansässige Unternehmerfamilie sehr“, unterstreicht Horst Wortmann seine lokale Verbundenheit. Gesucht werden deshalb junge Firmen mit überzeugenden Ideen, die den Geschäftsstart bereits erfolgreich absolviert haben.

Die Wortmann Future Capital GmbH ist eine Gesellschaft der Wortmann Stiftung, die Horst Wortmann als Gründer der gleichnamigen Schuh-Holding ins Leben gerufen hat. Die Wortmann Gruppe in Detmold, bekannt vor allem für ihre Marke Tamaris, gehört zu den größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa. Zur Unternehmensgruppe zählen neben der Topmarke Tamaris die Marken Marco Tozzi, Caprice, Jana und s.Oliver shoes. International hat die Gruppe mehr als 1.100 Mitarbeiter, rund 400 Beschäftigte arbeiten in Detmold. Weltweit produzieren 30.000 Arbeitskräfte für das Unternehmen.

Die Metallbude wurde 2020 von vier Jungunternehmern in Detmold gegründet. Sie ist auf Möbel aus Metall im minimalistisch-industriellen Design spezialisiert und beschäftigt derzeit 23 Mitarbeiter. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2021 verzeichnet das Unternehmen einen Umsatz von zwei Millionen Euro. 2021 erhielten die Gründer den German Business Award in der Kategorie „Bestes Unternehmen für zeitgenössisches Möbeldesign“.