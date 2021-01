Naturfreunde Büren forsten auf

Bürener Stiftung startet Baumpflanz-Aktion

Büren. Grün ist die Hoffnung: Wir helfen und pflanzen Bäume! So lautet das Motto der Naturfreunde-Stiftung, gegründet vom Bürener Unternehmer Richard Hesse. Ziel ist es, in Büren und Marsberg bis zu 30.000 Bäume zu pflanzen, um den Bestand unserer Wälder zu erhalten. Über eine Stempelkarte können alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen und für ein Stück gutes Klima sorgen. Begleitet wird das Projekt von Schulen, die klimatische und naturkundliche Aspekte aktiv in den Unterricht integrieren. „Wir unterstützen diese Baumpflanz-Aktion sehr gerne. Das Konzept ist wohlüberlegt und schafft Nutzen für alle“, ist Bürgermeister Burkhard Schwuchow überzeugt. Die Stadt Büren stellt drei Hektar Waldfläche für die Aufforstung im Rahmen dieser Aktion zur Verfügung. Fachlich begleitet wird jeder einzelne Schritt vom Stadtförster Michael Wessel.

Die Stiftung Naturfreunde sagt weiterhin zu, sich in den kommenden Jahren intensiv um die zugeteilten Waldflächen zu kümmern. Die Gebiete werden kontrolliert und die jungen Bäume freigeschnitten. So kommen den neuen Beständen Pflege und Aufmerksamkeit zu. Ein Schaukasten am Wegesrand wird den aktuellen Stand der Bepflanzung dokumentieren und die neuesten Informationen bereithalten. Die Unterstützung durch Verbraucherinnen und Verbraucher ist über ein Stempelsystem möglich. Bei den teilnehmenden regionalen Lieferanten erhält man für jeden Einkauf einen Stempel auf einer Karte. Die jeweils geltenden Angebote wechseln wöchentlich und werden auf einem Handzettel vorab angekündigt. Mit dabei ist u.a. auch die Bürener Ölmühle Kleeschulte. Der Initiator sagt verbindlich zu, für jeden einzelnen Stempel, der verteilt wird, einen Baum zu pflanzen. Wer 10 Stempel zusammen hat, darf sich freuen: Ein Baum wird mit dem persönlichen Namen des Stempelsammlers oder der Stempelsammlerin versehen. „Einzelhandel und Klimaschutz passen zusammen“, meint Kaufhaus-Betreiber Richard Hesse. „Wir hoffen, durch unseren innovativen und grünen Weg weitere Menschen motivieren zu können, die eigene Lebensweise am Klimaschutz auszurichten.“