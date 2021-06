Nachwuchs für die Biodiversität: Kreis und Fischer arbeiten zusammen

Kreis Lippe. In dem roten Behälter herrscht Unruhe: Ein schwarzes Knäuel wuselt hin und her. Erst beim genaueren Hinsehen lässt sich erkennen, dass hier hunderte kleine Setzlinge schwimmen. Es handelt sich um eine aktuelle Brut der lippischen Bachforelle. Sie ist in den vergangenen Jahren selten geworden. Daher hat der Kreis Lippe die Forelle als eine Zielart in seiner Artenschutzstrategie „Lippe Lebendige Vielfalt“ berücksichtigt. In Kooperation mit den lippischen Fischern hat nun Landrat Dr. Axel Lehmann die speziell gezüchteten Jungtiere in die Bega entlassen. „Die Forelle ist ein typischer Fisch für unsere Region, den wir erhalten wollen. Gleichzeitig ist sie aber auch für uns ein Indikator, wie gut es unseren Flüssen geht. Dass sich die Fischer für den Erhalt einsetzen, ist sehr lobenswert und zeigt, dass nur mit gemeinsamen Anstrengungen die Artenvielfalt gesichert werden kann“, erklärt Lehmann.