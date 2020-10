Nachhaltige Mode selber nähen

Paderborn. Im Rahmen des Projekts „Get dressed!“ sind Interessierte am 31. Oktober zu einem besonderen Workshop im Museum in Schloß Neuhaus mit der Mode-Textil-Designerin Laura Schlütz eingeladen. Sie hat sich mit ihrem Label „Machart Manufaktur“ auf Nachhaltigkeit in der Mode und insbesondere die schnittabfallfreie und materialwertschätzende Zuschnitttechnik „Zero Waste Fashion Design“ spezialisiert. Unter ihrer professionelleren Anleitung entstehen in diesem Workshop Zero-Waste-Longshirts aus nachhaltigen Stoffen.

Der Kurs dauert von 10 bis 19 Uhr. Da die nachhaltigen Stoffe im Vorfeld besorgt werden, ist eine Anmeldung unter Angabe von Konfektionsgröße und Material(farb)wunsch ist bis zum 20. Oktober erforderlich und kann telefonisch unter 05251/88-11088 oder per E-Mail an s.vosspaderborndeerfolgen. Die Kosten betragen 40 €. Eigene Nähmaschinen können mitgebracht werden, sind aber vor Ort auch vorhanden.

In der konventionellen Bekleidungsproduktion entstehen auf Preconsumer-Ebene (bevor

das Kleidungsstück überhaupt in Kontakt mit dem Konsumenten tritt) bereits 15-20% Abfall im Zuschnitt. Dieser Stoff ist natürlich, ebenso wie jener, der später in das Kleidungsstück fließt, unter hohem Einsatz von Ressourcen entstanden. An dieser Stelle knüpft Zero Waste Fashion Design an. 100% des Materials finden sich im Kleidungsstück wieder. Das leistet bereits durch Abfallvermeidung im Zuschnitt an dieser Stelle einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und impliziert ebenso eine Wertschätzung des textilen Materials.

Der Veranstaltungsort für den Näh-Workshop ist das FoKuS-Atelier (Forum für Kunst und Spiel) im 1. Obergeschoss des Marstallgebäudes, Zugang Museumsverwaltung im rechten Gebäudeflügel.