moBiel wird am Donnerstag bestreikt

Bielefeld. Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, 8. Oktober, einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Etwa 800 moBiel-Beschäftigte sind zum Streik aufgerufen. Daher kommt es zu massiven Beeinträchtigungen im Bus- und Stadtbahnverkehr. Ab Betriebsbeginn am Donnerstag um 4 Uhr bis Betriebsende am Freitag, 9. Oktober, um 1.30 Uhr werden keine Stadtbahnen, nur wenige Busse und kein Rufbus „Anton“ fahren. Die Verkehrsbetriebe moBiel zeigen Verständnis für die Forderungen der Beschäftigten, bedauern aber in gleichem Maße, dass ihre Kundinnen und Kunden innerhalb von wenigen Tagen zum zweiten Mal erhebliche Einschränkungen erfahren müssen. Die Fahrten der von moBiel beauftragten Subunternehmer und Kooperationspartner sowie Eisenbahnverkehrsunternehmen sind vom Streik nicht betroffen. Welche einzelnen Fahrten durchgeführt werden, können moBiel-Kunden auf der Internetseite des Unternehmens finden: www.moBiel.de/Streik. Das ServiceCenter moBiel im Jahnplatz bleibt am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Der Kauf von Tickets ist im Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5, an Fahrkartenautomaten, in den bekannten Vorverkaufsstellen oder als Handy-Ticket über