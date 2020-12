moBiel leitet Buslinie 27 und Frühfahrten der N3 um

Bielefeld. Seit Montag, 7. Dezember, bis voraussichtlich Ende Januar reparieren die Stadtwerke Bielefeld im Einmündungsbereich Nowgorodstraße/Schildescher Straße eine Fernwärmeleitung. Hierfür werden Einbahnstraßen eingerichtet .moBiel leitet deshalb die Buslinie 27 und die Frühfahrten der N3 um. Während die Busse der Linie 27 in Richtung Lampingstraße trotz der Umleitung alle Haltestellen erreichen können, kann die N 3 in Richtung Schildesche die Haltestelle Europa Platz/Hauptbahnhof nicht bedienen. moBiel empfiehlt, auf die Haltestelle Stadtwerke in der Schildescher Straße auszuweichen.