Mindener Museum Mittagspausenführung ‚Ötzi – Tatort in den Alpen‘

Mittagspausenführung zur Sonderausstellung „Ötzi – Tatort in den Alpen“

Minden. Am Mittwoch, den 13. August haben Besucherinnen im Mindener Museum noch einmal die Möglichkeit, an einer Mittagspausenführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Ötzi – Tatort in den Alpen“ teilzunehmen. Der ca. halbstündige Rundgang beginnt um 12:45 Uhr und zeigt, was vor 5300 Jahren mit Ötzi in den Südtiroler Alpen geschah. Welche Verletzungen hatte Ötzi? Wie wurden sie ihm zugefügt? Und was war schlussendlich die Todesursache? Gemeinsam werfen die Teilnehmerinnen einen Blick auf die vielen pathologischen und kriminologischen Untersuchungen, die auch über 30 Jahre nach dem Fund der Leiche noch für Überraschungen sorgen. Bis Sonntag, den 17. August kann die Ausstellung noch besucht werden.

Pro Person kostet die Führung 3,50 €. Inhaber von Jahreskarten zahlen nur 1,00 €. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.