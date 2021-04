Mehreinnahmen decken Lücken im Haushalt 2021

Gütersloh. Gute Nachrichten für den städtischen Haushalt 2021: Wie die Stadt in einer Vorlage für den nächsten Finanzausschuss mitteilt, bewegen sich die kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen erfreulicherweise schneller nach oben, als bislang angenommen. Schon jetzt liegt die Sollstellung der Gewerbesteuer in Höhe von 8 Mio. € über den Annahmen des Haushaltsplans. Darüber hinaus liegen konkrete Ankündigungen für weitere bislang nicht einkalkulierte Steuerzahlungen in Höhe von 17 Mio. € vor. Mit diesen Mehreinnahmen kann die bislang im Haushaltsentwurf verbliebene Deckungslücke in Höhe von 16 Mio. € geschlossen und die in den Fachausschussberatungen beschlossenen Mehraufwendungen können gedeckt werden.

„Positive Meldungen von heimischen Unternehmen in den letzten Wochen wirken sich glücklicherweise auch zeitnah in den Steuerzahlungen aus. Mit einer so schnellen und deutlichen Erholung des Gewerbesteuereinbruchs des letzten Jahres hatten wir nicht gerechnet, sodass sich das Haushaltsjahr 2021 im Moment als einigermaßen entspannt darstellt, “ zeigt sich Kämmerin Christine Lang erleichtert.

Hier geht es zu den Sitzungsunterlagen des Finanzausschusses am 27.4. um 17 Uhr im Großen Saal der Stadthalle.