„Maker Workshops“ der garage33: Unterstützung beim Start in die Produktentwicklung

Paderborn. Das Gründungszentrum der Universität Paderborn, die garage33, bietet mit der Veranstaltungsreihe „Maker Workshops“ die Gelegenheit, verschiedene Maschinen, Fertigungsmöglichkeiten und Technologien zur Herstellung von Prototypen zu entdecken. Im sogenannten „Maker Room“, einer voll ausgestatteten Werkstatt im Technologiepark, können Teilnehmende eigene Ideen in die Tat umsetzen und Prozesse wie Lasercutting oder 3D-Druck im Detail kennenlernen. Die Veranstaltungsreihe startet am Donnerstag, 7. April. Weitere kostenlose Workshops finden am 21. April sowie am 12. und 24. Mai jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Studierende, Gründende und Interessierte sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen und zur Anmeldung gibt es unter: www.tecup.de/maker-workshops/.

Das Handwerkszeug zum Prototyping

„In unseren ‚Maker Workshops‘ möchten wir die Möglichkeiten und das Handwerkszeug zur Entwicklung neuer Produkte und Innovationen präsentieren“, so Lennart Engel, Leiter des „Maker Space“. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht der Workshop „FDM-3D-Druck Erweiterung“ am 7. April. Interessierte erfahren, wie funktionelle Bauteile, beispielsweise Muttern und Magnete, in einem 3D-Drucker hergestellt werden können. Am 21. April geht es weiter mit der „Einführung Maker Room“, bei der Experten die unterschiedlichen Arbeitsplätze rund um 3D-Druck, Elektrotechnik sowie Lasercutting vorstellen. Im „Sticker Workshop“ am 12. Mai erlernen Teilnehmende, wie sich Sticker aus Vektordateien herstellen lassen und erhalten Einblicke in die Handhabung des Folienschneiders und das anschließende Kleben der Transferfolie. Am 24. Mai schließt die Veranstaltungsreihe mit der Einführung in den „SLS-3D-Druck“, der sich als Pulverdruck besonders für komplexe Druckvorhaben anbietet. Das Druckverfahren, die Vorbereitung sowie das Nachbearbeiten und damit verbundene Suchen der Bauteile im „Sandkasten“ stehen dabei im Fokus.

Der „Maker Room“ umfasst ca. 50 Quadratmeter mit verschiedenen Maschinen und Arbeitsplätzen. Er ist der Vorläufer des geplanten „Maker Space“ auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern im neuen Start-up Campus OWL mit dem Projekttitel „Akzelerator.OWL“. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2023 geplant.