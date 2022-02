„Magie des Lichts“ im Mindener Museum zur Mittagspause

Minden. Am kommenden Mittwoch, den 9. Februar können Besucher*innen im Mindener Museum die neue Sonderausstellung „Magie des Lichts. Experimente und optische Illusionen“ während der Mittagspause kennenlernen. Die beliebte Mittagspausenführung beginnt um 12:45 Uhr und führt die Besucher*innen in ca. 30 Minuten durch die Ausstellung. Zu sehen sind zahlreiche Experimente, die sich mit dem Phänomen Licht beschäftigen. Woraus besteht Licht? Wie breitet es sich aus? Und wie nimmt unser Auge es war? Diese und andere Fragen werden in der Ausstellung anschaulich erklärt. Daneben wirft die Ausstellung einen Blick auf die Lichtforschung des 19. Jahrhunderts und lädt dazu ein, historische Apparaturen wie Laterna Magica oder Zootrop auszuprobieren. Anamorphosen, Kippbilder und weitere optische Täuschungen laden zum Grübeln und Nachdenken ein.

Pro Person kostet die Führung 3,50 €. Die Zahl der Plätze ist auf 15 Personen begrenzt. Um Anmeldung wird unter museum@minden.de oder 0571 9724020 gebeten. Für Teilnehmer*innen gilt die 2G-Regel.