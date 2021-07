Magazin: Ärztlicher Direktor zählt zu den „Top-Medizinern Deutschlands“

Lippstadt/Warstein . In der aktuellen Ausgabe der „Focus Gesundheit“- Ärzteliste zählt Prof. Dr. Ronald Bottlender, ärztlicher Leiter der LWL-Klinken Lippstadt und Warstein des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), zu den Top-Medizinern Deutschlands. Bottlender wurde als Experte sowohl für die Suchtmedizin als auch für Depressionserkrankungen aufgeführt. Wer gelistet ist, zählt deutschlandweit zu den Spezialisten seines Fachgebietes. „Die medizinische Qualität messbar und damit transparent zu machen liegt uns sehr am Herzen und bestimmt unser tägliches Handeln“, so Bottlender.

Das Magazin Focus Gesundheit vergibt in jedem Jahr das „Focus-Siegel“. Gemeinsam mit einem Rechercheinstitut werden verschiedene Parameter und Qualitätskriterien bewertet. Nach Abschluss der Datenerhebungen und Recherchen muss ein Arzt innerhalb seines Fachbereichs insgesamt mindestens ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen, um in der Ärzteliste aufgenommen zu werden.

Für die Studie wurden nach Angaben des Magazins Informationen zu rund 225.000 ambulant tätigen Medizinern in ganz Deutschland herangezogen. Basis der Daten ist die Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit, die unter anderem Informationen wie den Facharztstatus, Zusatzqualifikationen, die Niederlassungsjahre, Publikationen, Gutachter- und Vortragstätigkeiten, die Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, die Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit, Qualitätsmanagement und Kollegenempfehlungen berücksichtigt. Empfohlen werden diejenigen Ärzte, die in der gewichteten Gesamtschau der Daten am positivsten abschneiden.