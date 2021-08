LWL-Museum hat ein buntes Programm

Paderborn (lwl). Im August bietet das Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Paderborn jeden Sonntag (ab 1.8.) eine kostenlose öffentliche Führung an. Familienführungen mit anschließender Bastelaktion für Kinder finden jeden Samstag (ab 7.8.) sowie an verschiedenen Tagen in der Woche statt. Erkundet werden Themen des mittelalterlichen Alltags in Westfalen wie Schrift und Malerei, Bauen und Wohnen sowie Ernährung und Umgangsformen bei Tisch.

„Abschreiben erlaubt!“ heißt es am Samstag (7.8.) sowie Donnerstag (12.8.). Der Rundgang gibt einen Einblick in die karolingische Schrift und Malerei. Wer konnte damals überhaupt Lesen und Schreiben und wo lernte man es? Vor rund 1.500 Jahren waren Klöster Orte der Bildung und des Wissens. In den Skriptorien schrieben Mönche Texte aus der Bibel ab, an großen Klöstern und Kathedralen gab es Schulen, um vor allem lateinisch Lesen und Schreiben zu lernen. Karl der Große führte dazu eine neue Schrift mit gut lesbaren Buchstaben ein – die karolingische Minuskel. Auch in der Pfalz Karls des Großen fanden Archäolog:innen Schreibgriffel. Nach dem Museumsrundgang können es die Teilnehmenden den Mönchen gleichtun: Auf Pergament mit Federkiel und selbst gemischter Tinte schreiben sie den eigenen Namen in karolingischen Minuskeln.

Bei der Expedition ins unbekannte Sachsen am Dienstag (10.8.), Freitag (13.8.) und Samstag (21.8.) lernen die Besucher:innen, was es für Kaiser Karl den Großen, aber auch Missionare und Händler bedeutete, in unbekannte Gebiete zu reisen. Ein solches war im frühen Mittelalter auch die Region der Sachsen, wo Karl der Große eine Pfalz errichten wollte. Was nahmen die Reisenden mit auf ihre Erkundungstour ins Unbekannte? Wer lebte zu dieser Zeit in Sachsen? Und, weshalb eine weitere Pfalz dorthin bauen, wo man sich nicht auskennt? Nach dem Rundgang können die Teilnehmer:innen selbst Reisebeutel aus Filz basteln.

Am Mittwoch (11.8.) erkunden die Besucher:innen, wo der König wohnte. Dazu führt ein Streifzug zum Thema Wohnen in die Karlsburg und aufs Land vor 1.200 Jahren. Dabei lernen die Teilnehmenden die Materialien und Techniken kennen, die für den Bau von mittelalterlichen Häusern verwendet wurden. Sie erfahren, wie man auch ohne Geodreieck einen rechten Winkel zeichnet, warum der Schlussstein in einem Gewölbe eine wichtige Rolle spielt oder weshalb man beim Bau eines Dachstuhls auf Montagekleber verzichten kann. Im Anschluss können die Teilnehmer:innen leuchtende Glasscheiben mit karolingischen Motiven gestalten.

Im Zuge der Paderborner Wissenschaftstagen von Donnerstag (12.8.) bis Samstag (14.8.) können sich die Teilnehmenden in den Garten Karls des Großen entführen lassen. Hier erfahren sie, welche Heil- und Nutzpflanzen in den Gärten der Pfalzen und Gutshöfe angepflanzt wurden.

Die Teilnahemanzahl von Familien orientiert sich derzeit an den aktuellen Corona-Schutzverordnungen von NRW. Die Kosten betragen 20 Euro inkl. Museumseintritt und Material pro Familie. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 05251/1051-10 oder per E-Mail an: angelika.mateja@lwl.org.

Kostenlose Führungen

Die öffentlichen Führungen bieten jeden Sonntag um 15 Uhr einen bunten Strauß verschiedener Themen aus der Zeit des westfälischen Mittelalters.

Die Sagenhaften Quellen führen am 1.8. in den Quellkeller des LWL-Museums in der Kaiserpfalz, wo sie der Bedeutung der Pader und ihrer Sagenwelt für das mittelalterliche Paderborn auf den Grund gehen.

Bei Archäologie am Abend werden Interessierte am Mittwoch (4.8.) an ehemalige und eine aktuelle Ausgrabung im Paderborner Stadtgebiet geführt und erhalten Einblicke in die Arbeit der Archäolog:innen.

Bei der Führung am Sonntag (8.8.) durch die Pfalz Karls des Großen wird die Kaiserpfalz mit ihrer Geschichte und Architektur beleuchtet.

Die Führung Europa zu Gast im Palast (15.8.) nimmt die Besucher:innen mit auf eine Reise durch die europäischen Kulturen des Mittelalters. Schon damals war das heutige Europa bereits gut miteinander vernetzt. Wie die Einflüsse verschiedener Kulturen an den kaiserlichen Hof kamen, wie man im Mittelalter über weite Strecken in Kontakt blieb und welche Rolle die Pfalzen dabei spielten, zeigt diese Führung.

Der Rundgang durch die Paderborner Königspfalzen (22.8.) knüpft an das Thema der vorherigen Führung an und vermittelt den Besuchenden, welche Könige und Kaiser im Mittelalter gerne in Paderborn zu Gast waren. Im Mittelpunkt des Rundgangs steht die Palastanlage Heinrichs II. aus dem 11. Jahrhundert. Interessierte können direkt innerhalb der geschichtsträchtigen Gemäuer einen Einblick in Wohnen und Repräsentieren der Könige im Mittelalter erlangen.

Beim langen Museumstag am Samstag (28.8.), der dieses Jahr anstelle der Museumsnacht stattfindet, können die Besucher:innen zu jeder vollen Stunde an einer Führung zu verschiedenen Themen teilnehmen und die Kaiserpfalz erkunden.

Die Mitmach-Führung „Weg mit dem faden Brei!“ am 29.8. beantwortet Fragen wie: Was kam bei königlichen Empfängen in der Pfalz auf den Tisch? Gab es Tischsitten und Benimmregeln? Und welche Gewürze verfeinerten damals bereits unsere Speisen?

Die Führungen am Samstag, Sonntag und Mittwoch sind kostenlos.

Termine im Überblick

Sonntag, 1.8., 15 Uhr: „Sagenhafte Quellen“, Führung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Mittwoch, 4.8., 17 Uhr: „Archäologie am Abend“, archäologischer Stadtrundgang für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Samstag, 7.8. sowie Donnerstag, 12.8., jeweils um 15 Uhr: „Abschreiben erlaubt!“, Führung für Familien mit Bastelaktion

Sonntag, 8.8., 15 Uhr: „Die Pfalz Karls des Großen“, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Dienstag, 10.8., Freitag 13.8. sowie Samstag 21.8., jeweils um 15 Uhr: „Expedition ins unbekannte Sachsen“, Führung für Familien mit Bastelaktion

Mittwoch, 11.8., 15 Uhr: „Wo der König wohnte“, Führung für Familien mit Bastelaktion

Donnerstag, 12.8., 11 Uhr; Freitag 13.08., 15 Uhr und Samstag 14.8. um jeweils 11 und 15 Uhr: „Willkommen im Garten Karls des Großen“, Paderborner Wissenschaftstage, Workshop für Erwachsene, Jugendliche ab 14 Jahren

Sonntag, 15.8., 15 Uhr: „Europa zu Gast im Palast“, Führung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren

Freitag, 22.8., 15 Uhr: „Die Paderborner Königspfalzen“, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Samstag, 28.8. von 10-18 Uhr, jeweils zur vollen Stunde: Verschiedene Führungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Sonntag, 29.8., 15 Uhr: „Weg mit dem faden Brei!“, Führung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/

https://www.instagram.com/lwl_kaiserpfalzmuseum/