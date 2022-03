LWL-Kulturstiftung fördert Ausstellung in Bielefeld

Kunsthalle erhält 60.000 Euro

Münster. Die LWL-Kulturstiftung vergibt eine Förderung von 60.000 Euro an die Kunsthalle Bielefeld. Insgesamt wurden in der zweiten Förderrunde 2021 von 18 Projektanträgen neun positiv beschieden, so dass eine Gesamtfördersumme von rund 1,2 Millionen Euro für Kulturprojekte in und für Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellt wird.

Die Ausstellung „Darüber hinaus, jenseits von Fotografie und Architektur. Thomas Ruff und James Welling.“ macht das Gebäude der Kunsthalle Bielefeld zum Ausgangspunkt einer künstlerischen Auseinandersetzung. Anlass dafür sind die geplanten Sanierungs- und Modernisierungspläne des 1968 von Philipp Johnson errichteten Hauses.

„Die Perspektiven der international renommierten Fotografen auf das Museumsgebäude werden bei Besucher:innen und bei Museumsakteur:innen Impulse setzen und zu Diskussionen anregen, die die Kunsthalle Bielefeld auf dem Weg zur Neuausrichtung begleiten können“, so Kuratoriumsmitglied Björn Klaus.

Die Fotografen Thomas Ruff (*1958) und James Welling (*1951) sind eingeladen, ortsspezifische Werke zu entwickeln, die die Neuausrichtung des Museumsbaus herausfordern und gleichzeitig vorantreiben. Die Ausstellung präsentiert diese fotografischen Interventionen, die Ansichten und Einsichten in Räume ermöglichen.

Die Ausstellung wird ab Herbst 2022 gezeigt.

In der zweiten Förderrunde 2021 unterstützt die LWL-Kulturstiftung drei Ausstellungen, zwei Filmprojekte, ein Theater- und ein Multimediaprojekt, ein Musikfestival und ein Netzwerkprojekt in der Region Westfalen-Lippe.

Hintergrund

Die 2003/04 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gegründete LWL-Kulturstiftung hat die Aufgabe, überörtliche, spartenübergreifende oder interdisziplinäre kulturelle Projekte und Kooperationen mit westfälisch-lippischem Bezug zu fördern. Im Blickpunkt stehen dabei Projekte aus den Sparten Bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur, Film und landeskundliche Forschung. Mit ihren Förderungen stärkt die LWL-Kulturstiftung Kunst und Kultur in Westfalen-Lippe, unterstützt Vernetzung und Kooperationen und schafft kulturelle Mehrwerte in und für die Region. Aufgrund ihrer fördernden und beratenden Tätigkeit ist die Stiftung zu einer starken Partnerin für Kulturverantwortliche und Kulturschaffende in Westfalen-Lippe geworden. Seit ihrer Gründung hat die LWL-Kulturstiftung rund 348 Projekte mit Mitteln in Höhe von rund 32,7 Millionen Euro bewilligt.

Die nächste Antragsfrist ist der 31. August 2022.

www.lwl-kulturstiftung.de